3D印槍發明人涉性侵 藏台失聯

發明3D列印手槍的美籍男子威爾森（美聯社）因涉及援交未成年少女遭通緝，移民署證實威爾森9月6日來台，下榻北市文華東方酒店，但7日就退房搭計程車離開。（胡欣男攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

曾在網路散播3D列印手槍藍圖，遭美國逾10州控告的「分散防禦」（Defense Distributed）公司創辦人威爾森，涉嫌與未成年少女發生性行為，19日遭德州警方通緝。威爾森本月6日凌晨自洛杉磯以商務名義抵台，移民署昨接獲美方通報，到下榻的北市文華東方酒店，發現他次日已退房，目前行蹤不明。

住文華東方 隔天就退房

警方查出，威爾森原定從5日入住3天，7日中午退房後，搭計程車離去，威爾森19日曾現身北市羅斯福路四段一家租屋仲介公司簽約，準備租下位在南昌路二段一處出租雅房，將全力找尋他的下落。

德州奧斯汀警局19日舉行記者會說，8月22日有律師通報指一名16歲少女自稱與30歲的威爾森，8月15日在奧斯汀的旅館發生性行為，事後威爾森給她500美元。

警方訪談該少女後取得逮捕令，前往拘提威爾森，但他已先搭機飛往台灣，當地警方並指稱威爾森經常做商務旅行，但不知道為何去台灣，並確信一名受害者的朋友在她報警後通知威爾森，所以他才離境。

我接獲通報 美尚未求助

奧斯汀警方表示，威爾森原本預定要搭機返回美國，但並沒有登上預定航班，德州警方正與全國和國際執法單位合作，試圖找到他。

移民署表示，昨接獲美方通報後，隨即啟動防範及關懷機制，對威爾森的在台活動進行管控追蹤，未來若美方提出司法互助需求，我方也會啟動相關行動。刑事局也說，尚未接獲任何來自美方的請求，已主動聯繫美國各單位窗口，詢問是否有相關協查事項。

美19州提告 阻藍圖公布

威爾森創辦的「分散防禦」公司2013年利用3D列印技術，製作出全球第一支塑膠手槍「解放者」。當年5月該公司在網路公布藍圖後，掀起一股下載風潮，引起美國政府重視。後來國務院以違法《武器輸出法案》為由，發函要求撤檔。

威爾森於2015年提出抗告，今年6月和聯邦政府和解。但此決定引起美國19個州及華盛頓哥倫比亞特區抗告，一名聯邦法官8月下令威爾森不得將藍圖貼在網路。威爾森則改成將檔案存在隨身碟郵寄販賣。

(中國時報)

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