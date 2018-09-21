梅根法案發威 2年獲通報50次

2018年09月21日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

台美雖無正式外交關係，但在打擊犯罪無國界下，雙方2011年12月簽署「台美強化雙邊預防及打擊重大犯罪協定」，美方已多次通報潛逃來台的殺人、性侵等重大通緝犯資料，請我方協查逮捕後遣送回美受審，但對我方請求追緝重大經濟要犯，卻礙於雙重國籍，在當地並無犯案，面臨要不回來的狀況。

警方表示，在美國性侵未成年、戀童癖的刑責很重，且十分重視，雖然無法禁止這些性侵前科犯出國，但會根據「梅根法案」中的性旅遊規定，將這些人出境資料通報各國，提醒防範。

尤其這些性侵前科者認為亞洲女子好騙，最喜歡到東南亞國家，以教英文為幌子過著爽日子。國內最近2年已收到美方通報近50次，其中有6人曾入境來台，移民署因這些人只有前科，未遭通緝，也只能放行，警政署則發文給教育部、勞動部等單位注意防範。

除前科犯，警方多年前曾依美方請求，在台逮捕Landies、Mark Lee等性侵通緝犯，2010年查獲毒品通緝犯Wells，2014年在桃園機場攔捕到在夏威夷州考艾島犯下槍擊命案的嫌犯Giovani Corpuz等，並遣送回美。

但去年一名在北市補習班任教的男子，被爆是遭美通緝的性侵犯，但因他具台美雙重國籍，在國內沒有犯案，檢方在無法取得美方卷證下，只能將他不起訴，也無法驅逐出境。

警方指出，目前從美國遣返的國內通緝犯，都是在美涉及其他案件、服刑期滿後，美再將其驅逐出境。不過，警方最近查出數名通緝犯持假護照成功進入美國，甚至拿到綠卡，經通報AIT後，美方也主動註銷綠卡、將人拘留，準備遣送回台。

(中國時報)