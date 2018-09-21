體操教練爆性騷 辯又不是只有我

2018年09月21日 04:10 中國時報 鄭舲 、 林志成 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭羅東國中游姓體操教練被指在訓練時會以三字經辱罵及體罰學生，還有脫褲子、以手指戳肛門等性騷擾行為，游在接受調查時卻說「又不是只有我」，人本教育基金會昨指本案凸顯體育界長期不當訓練文化，呼籲政府別只看到亞運奪17金的風光，卻忽略這些訓練過程的不當，讓選手成為為國家或教練爭名的工具。

宜蘭縣府教育處表示，接獲檢舉後，學校依法組成調查小組，也依調查報告對游姓教練記過處分，並列入年終考績檢討，另實施8小時的性平教育課程，整個處理過程，經查相關程序無違失，對於懲處是否過輕或有其他學生受害等問題，縣府依法開性平會調查研議中。

人本執行長馮喬蘭指出，游姓教練早在2015年就曾被申訴有打男選手頭的相關紀錄，今年接獲體操隊家長申訴後，即向宜蘭縣教育處當面提出檢舉。但羅東國中性平會雖然認定本案性騷擾成立，卻認定他只是「性平意識不足」，只讓他接受性平教育及記過，還繼續帶學生。

馮喬蘭說，如果是成年人被用手指戳肛門，「法院會說只要進行性平意識教育就好嗎？」這不是單一事件，而是體育界長期瀰漫的腐敗、封建文化。人本要求宜蘭縣府重啟調查，讓性騷擾教練離開體操隊，教育部也應專案調查宜蘭縣體操選手及學生，建構安全體操環境。

民進黨立委張廖萬堅建議，未來在培訓專任教練時，研習中要加入性平、禁止體罰相關課程，同時有不良紀錄的專任教練，也要比照教師給予註記，不能再拿到學校聘書。

體育署指出，針對個案會發函宜蘭縣政府了解狀況，也會專案訪視學校，依法處理。

(中國時報)