九大生活新標準 讓家更美好

2018年09月21日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

中部建築觀全台，也激發了一些熱愛建築的門外漢投入，秉持理想性格，打造幸福的宅邸，讓城市景觀更加美好。

如位於部子重劃區太和三街的「泰和居」個案，僅興建四戶，就勇敢參賽，拿到了1個全國性的獎項『2016國家卓越建設獎—最佳規劃設計類金質獎』。

1個大台中地區性的獎項『2017台中市無障礙友善環境 優等獎』,1個發明專利-排水器及其施工法，2個新型專利排水器(暗排裝置/深層排水)和隱藏式排水蓋。

初秋時分，走進豪墅特區太和三街，被「泰和居」的建築外觀吸引。雙立面層退建築、側邊深窗規劃，雋永的石材外觀，還有陽露台樹形優美的主樹盆栽，妝點家的氣息。

進了大門，通風採光良好的車庫，也讓人心曠神怡。側院主樹搖曳、丰姿曼妙，推開老木門進到室內，又能觀賞到後院景觀，真的是充滿陽光、空氣和水的幸福宅邸。

談起了這棟蓋了近四年的「泰和居」個案，聯城建設負責人楊詠植說，父親經營石材事業，他是建築的門外漢，完全憑著對建築的一股熱情投入。他感謝家人的支持，讓他夢想成真。

當初在參加國家建設卓越獎，通過初審進入複審簡報時，在場的全是全國性知名建商，推出大樓產品，只有他是四戶透天。

儘管評審對「泰和居」個案有諸多質疑，但是他還是以初生之犢不畏虎的心，勇敢地抒發理念。就這樣以小博大，榮獲最佳規劃設計類金質獎，令公司全員士氣大振。

至於參加台中市無障礙友善環境評選，也是經過重重關卡。最後在身障人士坐著輪椅，通過「泰和居」1、2Ｆ公共空間，他們 對內外微坡度設計，以及無障礙落地窗讚不絕口，最後榮獲優等獎。

楊詠植在完成自己的第一個作品後，訂下9大豪墅生活新標準。包括1.讓建築自己會呼吸2.讓建築的水質更好3. 讓建築更無障礙4.讓建築防火更安全5讓建築更防震6.讓逃生應變更安心7.讓建築更智慧綠化8.讓建築更原創人本，以及9.讓建築無壁癌。

他想蓋一個家，由於是建築門外漢，比別人更用心，更努力去學習。從無障礙設計規劃、扎實的結構基礎、獨特水電配置、內外一致建材的延伸性，全車庫天花板空間＋衛浴天花板採日本進口矽酸蓋板，和分區日本珪藻土塗料設計。

還有遠端無線監控，居家安全規劃，空氣交換呼吸系統，淨軟水設備，瓦斯防火系統，夜晚照明逃生光源等。如何延伸5-10年未來的科技產品，在泰和居建築必須一次到位。

他認為，建築是一輩子的良心事業，如果說科技來自於人性，建築的原念應該是來自於家庭。

為了讓家更好，讓建築更美，他會珍惜土地的緣分，創造家的價值，唯有”生活與建築”並重，家才有意義。

(中國時報)