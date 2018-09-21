花園變菜圃 打造繽紛生活

2018年09月21日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

食安已是當今最令人關注的議題，近年來不少人開始種植可食地景、經營開心農場，也讓生活更加繽紛。

太平花市、拈花微笑Health-Smile粉絲專頁負責人李仁翔指出，可食地景夯，連帶著建設公司推出的個案也興起一股風潮。

他們除了協助磐興建設團隊耕耘可食地景外，也積極改良種菜箱，讓它美觀又實用，進入更多社區。

李仁翔說，和建設公司合作，從設計製作種菜箱、加裝自動灑水系統，以及討論植栽事宜。

為了讓大家能夠快速入門，因此先從短期可採收的葉菜類著手，如青江菜、小白菜、萵苣、空心菜、莧菜等， 一個月就能享受豐收的成果，大家樂陶陶。

他說，親近農業、認識食材，了解蔬果從產地到餐桌的過程，一堂完整的食農教育課程，讓不少消費者越做越有趣。

他認為，在歐美國家，「花園」變「菜園」，早已成為綠色生活的一種新的潮流趨勢，甚至給這種菜園取了一個名字，叫做edible landscaping（可食地景）。

他們利用瓜果蔬菜，替城市打造出一個兼具美觀與實用的都會景觀，台灣也正在朝此方向前進。

他說，父親是微生物科技、綠植物種苗專家，到了他們這一代，則專研於有機蔬果領域。舉凡四季盆花、蔬菜苗、水果苗、菜子、花子、草仔、園藝資材都是。

為了要服務更多客戶，他們經營的太平花市也成立了「拈花微笑Health-Smile」粉絲專頁。舉凡蔬果園藝最新訊息，或者客戶在種植過程有任何疑慮，隨時可提供解答。

包括最近的粉絲專頁提到，太平花市增加了多肉植物區、薔薇科多年生草本植物草莓種植季節來了，最夯的蝶豆花如何種植，還有可愛的新品種豬籠草等等，讓消費者生活更精彩。

為了要解決更多客戶的疑慮，李仁翔、李仁皓兩兄弟也持續進修中。李仁翔在大學念的是生物科技系，專營植物病蟲害技術，努力跟著父親學習。

李仁皓則利用下班後，就讀中興大學農業經營管理碩士在職專班，研究農業企業管理、永續農藥與生態、農場管理、土壤與農藥管理等，建立更核心的專長。

一花一世界、一葉一如來，現代都會人生活苦悶，種植可食地景，除了讓自己吃得健康，也可透過種植過程怡情養性，讓身心靈活得更自在踏實，打造自己的幸福生活。

(中國時報)