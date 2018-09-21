第一屆MBA開課 訓練全方位通才

國產建材實業今年起更建構了創新的「國產學院」，第一屆MBA系列課程正式開課了。圖／黃繡鳳

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中國時報
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國產建材實業繼啟用了宜蘭與淡水員工訓練中心後，今年起更建構了創新的「國產學院」，第一屆MBA系列課程正式開課了。

該課程以訓練全方位通才為訴求，透過100小時的核心職能與廠區實境課程，培育企業的中堅儲備管理幹部。

「國產學院」第一屆MBA訓練課程，日前於集團的宜蘭員訓中心正式展開。

為了宣誓決心，由國產建材實業副董事長徐蘭英擔任院長，總經理吳志仁擔任這一梯隊的課程指揮官，集結營運、採購、研發、財會等各部門菁英數十人，分組進行核心職能訓練與腦力激盪。

副董事長徐蘭英在開訓時表示，國產建材引領業界，以高科技打造混凝土一貫化作業模式，加上臺北港埠第二散雜貨中心落成後，每季出貨量都穩健成長。而大力推動的「國產安心建材履歷」，至今也獲得超過800個營建新案響應加入。

第一屆MBA系列課程共計100小時，將用半年的時間執行這一系列課程，訓練類別包括：至少三次的集中式訓練、預拌廠實習及上下游行業參觀等多元化運作。

最特別的是有退訓機制，不合格者將予以退訓，訓練課程結束後各組須交一本畢業論文。提出如管理領域的改變、新事業群的產生、作業流程改善等方面的建議，作為下一屆的參考。

在第一梯隊兩天一夜的訓練中，可以看到課程包括混凝土產品認識、溯源管理與建材履歷、研發VS.成本、海內外購料管理、出貨與產品製程、作業系統介紹等。

為了因應學員的實際需求，未來還要進行實地參訪行程，如參觀林口火力發電廠、潤泰水泥廠等，訪視混凝土的膠結材料飛灰、水泥製作過程，讓大家對混凝土有實境且深層的了解。

(中國時報)

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