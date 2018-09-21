蘇維祺開美學館 與住戶共學

鑫大略建設總經理蘇維祺成立「大和生活美學館」，與住戶分享生活的感動。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

鑫大略建設總經理蘇維祺創業十三年來，憑著專業的土地開發能力、締造零餘屋目標，並積極嘉惠弱勢，事業、志業齊步走。

鑫大略建設今年推出第十三號作品「G.INN會館」精裝商旅宅。由於地段優越，位於草悟道商圈，且產品規劃完善，全新完工，即買即租，年投資報酬率高達11%~17%，超越定存穩定獲利，又掀起房市話題。

蘇維祺認為，人進入中老年階段除了健康長壽外，也要財務自由，因此房地產個案除了自住、投資外，還要有第三種置產的規劃。

以鑫大略「G.INN會館」來看，為精裝商旅宅，只要自備258萬元起，即可年收租金85萬元，買36坪規劃3間收租獨立商務套房，43坪4間收租獨立商務套房，智富投資屋可以傳三代。

除了在建築本業屢創佳績外，事業有成後，他也成立「大和生活美學館」。不但免費提供素人藝術家舉辦個展，也定期舉辦課程，如書法、水墨、花藝、輕食教學等，與住戶共學。

『美學建築隱大和，和淨清寂潤生活』這是美學館成立的理念，他們期以這樣一個空間與建立學習平台，與住戶及愛好藝文的朋友，分享生活的感動。

由於蘇維祺本身是台灣行動菩薩助學協會創會理事，他希望素人藝術家售畫所得必須捐出10％給台灣行動菩薩助學協會，幫助弱勢孩子，讓創作更有意義。

除了從事建築產業和投入公益外，他也開始規劃退休生活。喜歡文學藝術的他，近年來積極專研茶道，並考取兩岸六張評茶師和茶藝師執照，於逢甲大學和大明中學授課推廣。

為了掌握有機茶葉的源頭，他更與友人合作在大雪山種茶，讓消費者能喝到健康又養生的好茶，也傳為建築業美談。

(中國時報)

第一屆MBA開課 訓練全方位通才 一處一景 「見山」綠意環繞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。