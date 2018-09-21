一處一景 「見山」綠意環繞

同興協記「見山」個案，品字型規劃，室內通風採光良好。圖／黃繡鳳

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中國時報
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捷運綠線即將在年底試運轉，再加上文心秀泰廣場開幕商機，已明顯帶動八期房市。

以位於文心南九路、永春東一路口，同興協記「見山」個案而言，臨路退縮30米，興建1棟地上20層品字形大樓，戶戶都是獨立的空中別墅，俯瞰豐樂公園綠海，景觀視野無敵。

公設集中在一、二樓，包括中庭花園、挑高門廳、交誼廳、閱覽室、健身房、視聽室等，美觀又實用。

同興協記業務副總黃健琮說，基地周邊多為透天建物，可俯瞰北側的豐樂雕塑公園、西側的大肚山及高鐵夜景，地段相當優越。

就產品規劃來看，「見山」個案格局空間以綠意環景，刻意打造出『一處一景』，並融入豐樂公園景觀。室內空間單層純三併，73-79坪規劃，單純好住。

他說，捷運綠線即將在年底試運轉，預計2020年全線通車，其中豐樂公園G12站以剛開幕的「文心秀泰廣場」最受囑目。

除了獨家4K雷射超級巨幕影廳與最美書店「小書房」外，還有涓豆腐、一風堂、涮乃葉、一膳食堂…等餐廳與知名時尚品牌陸續進駐，打造全新複合式生活饗宴，對於八期房市助益很大。

他指出，特別是同興協記「見山」座落八期核心美地與捷運G12站旁，引25000坪豐樂公園為前景，迎攬60米綠園道、文中小預定地與 13期低密度開闊視野。

基地大量退縮綠地與全棟逐層綠化，將山水意識與新東方園林風采融入建築，讓建築在城市中長成一座盎然的山，生活彷彿走在一卷「谿山行旅圖」中，住戶天天都可享受城市中最美的山水詩篇。

(中國時報)

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