YouBike加碼100萬元傷害險

2018年09月21日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北、新北和桃園YouBike今年6月納保第三人責任險，保障「被撞者」權益，如今再加保傷害險，不論騎乘者自摔或撞人，若出現受傷住院、死亡或失能情形，可獲最高100萬元理賠，不過民眾須先到官網或Kiosk自動服務機輸入個人資料才能納保，即起已開放登錄，10月1日保險正式生效。

撞人被撞都有保障

台北市每天有6萬餘人次騎乘YouBike，但原只投保公共意外責任險和產品責任險，騎乘自撞或傷人都沒理賠，被質疑不合理。北北桃6月加保第三人責任險，不過「認車不認人」，發生事故僅賠償被撞的第三人，對騎乘者安全仍沒保障。

為此，北北桃10月同步為騎乘者投保傷害險，未來使用悠遊卡或一卡通在3市承租YouBike，若遭受意外傷害導致失能，或15歲以上意外死亡，最高可獲100萬元保險理賠，若是受傷住院，每日則可獲住院醫療保險1000元，10月1日起保險生效，出險可連絡產險公司處理後續事宜。

須上官網認證個資

不過，由於傷害險是「認人」，需要被保險人個資，民眾須先透過YouBike官網或Kiosk自動服務機進入「公共自行車傷害保險平台」，輸入身分證字號、生日及手機號碼等個資，並同意納保才可享理賠，即起就已開放登入；至於投保費用現由市府負擔，明年起由新的得標廠商支應，不會轉嫁到使用者身上。

北市交通局提醒，納保後若發生事故，保險公司會調閱事故當次YouBike租借紀錄、醫療證明與登錄卡片個人資料是否相符，因此使用卡片者和平台個資登錄者須為同一人，才能享保險理賠；若民眾將舊卡片會員資料刪除，系統即會自動退保，換卡時要記得重新登入。

(中國時報)