北北桃YouBike 自撞、撞人都賠

2018年09月21日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 陳燕珩 ／綜合報導 ／綜合報導

台北、新北和桃園YouBike今年6月納保第三人責任險，保障「被撞者」權益，10月1日起將再加保傷害險，不論騎乘者自摔或撞人，若出現受傷住院、死亡或失能情形，最高可獲100萬元理賠，民眾須先到官網或Kiosk自動服務機輸入個人資料才能納保，且限北北桃借車者才有給付，即起已開放登錄。

新北市現有約500站、1萬5000輛YouBike，每天有超過9萬人次騎乘，所有數字都是全國第一，但原本YouBike只投保公共意外責任險和產品責任險，北北桃6月加保第三人責任險，但「認車不認人」，發生事故僅賠償被撞的第三人，騎乘者安全仍無保障。

採實名制須先登錄

為此，北北桃10月1日起同步加碼為騎乘者投保傷害險，未來使用悠遊卡或一卡通在3市承租YouBike，若遭受意外傷害導致失能，或15歲以上意外死亡，最高可獲100萬元保險理賠；受傷住院每日可獲住院醫療保險1000元，發生意外可聯絡承保的國泰產險公司處理後續事宜。

交通局指出，金管會要求應採實名制，民眾騎乘前一定要至各場站Kiosk服務機或YouBike官方網站（https://ntpc.youbike.com.tw），登錄個人身分證字號、生日、手機號碼等，以完成投保程序。

理賠僅限北北桃借車

新北市交通局綜合規畫科長林昭賢說明，傷害險理賠範圍為在北北桃「借車」者；另外，若登載之個人資料與發生事故傷者資料不相同時，也將無法獲得理賠。相關理賠申請及保險疑義可向承保的國泰產險公司洽詢，電話0800-036-599按2。

(中國時報)