甩25年夢魘 最毒海岸線除汙

新豐鄉、竹北市交界的海岸因遭傾倒有毒廢棄物，被評為最毒海岸線，清除工程20日舉辦動工典禮，預計明年1月完工。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣新豐鄉沿海因遭傾倒有毒廢棄物，被批評為「最毒海岸線」，經環保署補助3800萬經費，工程歷經4次流標，終於在20日舉行動工典禮，將有毒集塵灰蒐集成袋清運走，也會使用石籠工法固坡，預計明年1月完工，解決地方20餘年的夢魘。

新豐沿海工程 4次流標

最毒海岸線位於鳳鼻隧道西側海岸、竹北市與新豐鄉的交界，沿海區域約2公里，25年前遭不肖業者傾倒、掩埋戴奧辛超標的集塵灰，環保署、新竹縣環保局先前調查，除了有害的集塵灰、爐渣外，還有營建廢棄物、家戶垃圾等，不過此次「新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置場址汙染緊急應變處理計畫」，主要是清運有毒廢棄物。

有毒集塵灰 裝袋清運

新竹縣長邱鏡淳出席動工典禮，他指出，最毒海岸線區域分屬縣府、林務局、國防部等不同機關，過去因權責問題未能妥善處理，儘管他將卸任，也會一併帶走最毒海岸線汙名。邱鏡淳表示，這次清除工程要感謝環保署補助3800萬工程款，以及做最終清運處理的台灣鋼聯，該工程僅有補助開挖、篩分部分，後續清運仍需經費，但台灣鋼聯願意免費協助，加速恢復海岸樣貌。

根據環保署調查，遭棄置的有毒廢棄物約有1380立方公尺、爐碴4268立方公尺、營建廢棄物約3931立方公尺、家戶垃圾約2萬6050立方公尺，此次工程先以清運有毒廢棄物為主，監工單位指出，將以機具開挖、篩分，邊坡則採石籠工法固坡。此案由連祥環保汽車貨運行得標，儘管預定完工日期在明年1月，仍須視東北季風、軍方砲擊時間、漲退潮而定。

(中國時報)

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