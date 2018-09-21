22條公車 明起調整停靠站

2018年09月21日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中火車站前廣場改建工程已完工，為縮短民眾往返台中火車站步行時間，交通局調整停靠於建國路「原金沙百貨前」的22條公車路線；自22日起改停靠「台中火車站（台灣大道）」站、「台中火車站（巧合大飯店）」站及「台中火車站（民族路口）」站，提醒乘車民眾多加留意。

配合車站前廣場完工

台中市交通局長王義川說，該局自9月22日起，以就近調整及方向調整2大原則，調整目前停靠原金沙百貨前的22條公車路線，調整後原金沙百貨前公車路線將改停靠於諾貝爾書局對面「台中火車站（台灣大道）」站、建國路志光補習班前「台中火車站（民族路口）」站，及巧合大飯店前「台中火車站（巧合大飯店）」站。

公車駕駛向乘客宣導

王義川指出，停靠原金沙百貨前的22條公車路線，調整後的停靠站位及路線如下，「台中火車站（台灣大道）」站：7、12、33、35、37、102、105、131、158及700路公車。「台中火車站（巧合大飯店）」站：11（左環）、20、61、81、280、284、286、288、289及6899路公車。「台中火車站（民族路口）」站：6933及6935路公車。

交通局強調，為讓民眾適應此次站位調整，除已提早在原金沙百貨前公車站位張貼公告外，也請公車駕駛員在車上向乘客宣導；同步在交通局網站及台鐵服務台提供導覽圖等相關文宣供民眾索取，民眾如有相關問題可撥打1999詢問。

(中國時報)