台南路破2312洞 吞車意外頻傳

2018年09月21日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

823豪雨後，台南馬路被雨彈「炸」出2312個洞、8處路段坑洞更「吞」掉3部車，千瘡百孔馬路招民怨，台南市水利局、工務局除了第一時間搶修，也查勘老舊箱涵管線，將先從安平、中西區及南區多條道路整修，同時也爭取前瞻經費汰換老舊管線，未完成改善前，將公告限重禁行路段，避免馬路再「吞」車。

危險路段 限重禁行

9月初，東區崇明路、安南區城西街及南區利南街接連發生因地底管線老舊、破裂淘空地基，造成大車行經、陷進馬路的意外，由於「車被路吞了」消息接二連三發生，引發外界質疑台南市道路品質欠佳的負面觀感，工務局、水利局昨天聯合出面說明釋疑。

工務局表示，道路經豪大雨沖刷，易造成破洞和坑洞，破洞多已緊急修補、重新鋪設AC，但最被詬病的是出現8處大坑洞，還造成車輛陷入坑洞，問題出在下水道箱涵老舊，已經會同水利局展開全面性檢查，針對坑洞較大、該路段曾下陷2次以上或埋設20年以上老舊管線，要求各管線單位全面自主檢查並進行老舊管線汰換，工務局也以透地雷達檢測重要路段。

箱涵老舊 坑洞更大

水利局指出，台南市箱涵預計施作960公里、目前完成630公里，630公里中不乏老舊管線都需要汰換，這回針對老舊箱涵管線進行下地縱走查勘，包括安平區9條路、中西區樹林街、保安路、安南區城西街、南區利南街、興南街等，箱涵管線多已逾30年使用年限，已先進行發包設計並爭取前瞻經費汰換，在改善工程未完成前，也會先公告車輛限重行駛的措施。

工務局強調，台南市馬路總面積為6萬954平方公里，高居全國第2，僅次於台中，但用於馬路維護、施作經費遠不及台北、新北，過去7年多投入路平專案30.5億元整修的路段，在幾波豪雨並無太大破損。

(中國時報)