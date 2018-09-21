台南路破2312洞 吞車意外頻傳

823豪雨後，台南馬路被炸出2312個洞、8處路段坑洞更「吞」3車，南區利南街更出現百噸吊車被馬路「吃掉」，工務局緊急進行道路搶修。（曹婷婷翻攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

823豪雨後，台南馬路被雨彈「炸」出2312個洞、8處路段坑洞更「吞」掉3部車，千瘡百孔馬路招民怨，台南市水利局、工務局除了第一時間搶修，也查勘老舊箱涵管線，將先從安平、中西區及南區多條道路整修，同時也爭取前瞻經費汰換老舊管線，未完成改善前，將公告限重禁行路段，避免馬路再「吞」車。

危險路段 限重禁行

9月初，東區崇明路、安南區城西街及南區利南街接連發生因地底管線老舊、破裂淘空地基，造成大車行經、陷進馬路的意外，由於「車被路吞了」消息接二連三發生，引發外界質疑台南市道路品質欠佳的負面觀感，工務局、水利局昨天聯合出面說明釋疑。

工務局表示，道路經豪大雨沖刷，易造成破洞和坑洞，破洞多已緊急修補、重新鋪設AC，但最被詬病的是出現8處大坑洞，還造成車輛陷入坑洞，問題出在下水道箱涵老舊，已經會同水利局展開全面性檢查，針對坑洞較大、該路段曾下陷2次以上或埋設20年以上老舊管線，要求各管線單位全面自主檢查並進行老舊管線汰換，工務局也以透地雷達檢測重要路段。

箱涵老舊 坑洞更大

水利局指出，台南市箱涵預計施作960公里、目前完成630公里，630公里中不乏老舊管線都需要汰換，這回針對老舊箱涵管線進行下地縱走查勘，包括安平區9條路、中西區樹林街、保安路、安南區城西街、南區利南街、興南街等，箱涵管線多已逾30年使用年限，已先進行發包設計並爭取前瞻經費汰換，在改善工程未完成前，也會先公告車輛限重行駛的措施。

工務局強調，台南市馬路總面積為6萬954平方公里，高居全國第2，僅次於台中，但用於馬路維護、施作經費遠不及台北、新北，過去7年多投入路平專案30.5億元整修的路段，在幾波豪雨並無太大破損。

(中國時報)

22條公車 明起調整停靠站 高市抓雨天排汙 將設吹哨者專線

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。