高市抓雨天排汙 將設吹哨者專線

部分不肖業者趁雨天偷排空汙、水汙，議員呼籲加強鼓勵內部吹哨者檢舉；圖為市府最近於臨海工業區、林園工業區發動聯合稽查。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

7月2日至5日高雄豪雨，水汙檢舉比去年同期多4成、空汙更多9成3，但16件檢舉案中只有2件告發，顯示蒐證不易，市議員郭建盟建議設立吹哨者專線，保障員工勇於舉發；環保局長蔡孟裕允諾立即規畫，修自治條例新增相關規定。

趁雨偷排 須靠員工舉發

20日議會衛生環境部門質詢，高市議員郭建盟指出，7月初豪雨來襲期間高雄空汙、水汙檢舉案都增加，其中經確認的案子共16件，最後卻僅告發2件，原因是下雨時汙水很快流走，造成查緝不易，抓不到現行犯證據。

他分析，廢水處理費用2014年每噸1萬5000元，去年漲到4萬2000元，漲幅2.8倍，業者成本飆升，難保不會趁颱風、豪雨偷偷排放，環保局稽查人力永遠不夠，因此更需要藉助工廠內部「吹哨者」引路。

提高獎金 市府全力保密

郭建盟要求在汙染防制相關自治條例中制訂「吹哨者機制」，由政風單位設置舉報專線，檢舉人較不必擔心身分曝光，並提高檢舉獎金增加誘因，鼓勵工廠員工勇於站出來舉發，一起為保護環境效力。

蔡孟裕答詢表示，將立即研議修改環境維護管理自治條例，納入不得降薪、不得解雇、提高檢舉獎金等規定，增加對檢舉人的保護機制，並規畫由政風單位專責處理通報專線，也會加強宣導，向市民保證市府會對通報內容全力保密。

(中國時報)

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