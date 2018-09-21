大巨蛋容留人數 遠雄辯無依據

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中國時報
／台北報導

遠雄大巨蛋案20日重新進入北市都審會審查，會議聚焦「容留人數」、「57輛大客車上下客地點規畫」、「都市防災與消防」3大議題。都發局主張，遠雄應以環評人數59833人加上園區可能停留人數電腦模擬，但遠雄認為無法源依據，雙方毫無共識，最終都委會決議，遠雄應於兩周內提出相關數據、分析後再重新審查。

大巨蛋睽違2年9個月再度進入都審會，因各法規人數不同備受關注，包括環評引進人數59833人，逃生避難人數137963人，都市防災避難、消防人數尚未審定。都發局長林洲民昨於會議指出，大巨蛋都市防災人數應包含環評加園區可能停留人數電腦模擬，遠雄須明確提出人數後再審議。

但遠雄建設總經理湯佳峰認為，環評、容留、避難人數互不相關，過去大巨蛋已經通過電腦模擬，也已由各類審查審定，過去也沒有要求都市防災人數須電腦模擬，若都審會要審避難人數模擬，應由都審會提出適用通案標準。

遠雄報告中也提出，若須電腦模擬，將依環評59833人加上戶外可能停留人數13723人，總計73566人計算。林洲民質疑，遠雄是否以73566人作為防災避難模擬人數及大巨蛋營運人數，遠雄否認，並質疑法令沒有針對「園區可能停留人數」明確訂定。

都審委員、環保局副局長蔡玲儀痛批遠雄玩文字遊戲，她認為，當初環評審議人數就是59833人，即大巨蛋建築內限制人數，未來營運若超過標準，將開罰30萬至150萬，可按日開罰，最重可要求停業。

此外，遠雄提出57輛大客車要在松菸倉庫上下客也飽受質疑，多數委員認為，大巨蛋停車問題應該在基地內解決，但遠雄認定大巨蛋與松菸文創園區屬同一基地，且一年會停滿57輛大客車僅大型法會及企業年會，一年預估約8天，可透過交通管理解決。

都審大會歷4小時審議，雙方無法取得共識，且針對市府提出建議，遠雄多半稱要再評估，眼看審查無法進行，都審委員蔡元良提案散會，最終都審會決議，遠雄應兩周內提出相關分析報告後繼續審議。

(中國時報)

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