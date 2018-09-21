貴人站出來 米粒大叔宣導交通安全

新北市新聞局與插畫家「米粒大叔」合作，推出「交通安全貴人站出來」網路活動。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

新北市新聞局與插畫家「米粒大叔」合作，結合時下最夯話題「與神同行」，推出「交通安全貴人站出來」網路活動，希望透過生動活潑的動畫影片，讓民眾建立交通安全正確觀念，還有機智問答測驗，參加者有機會獲得行車紀錄器、禮券等大獎。

新聞局長張其強表示，市府近年推動多項用路改善措施，包括設置圖像化行人保護輔助標誌、放大行人號誌燈、設立LED機車待轉區，加強易肇事路段的安全狀況，積極打造友善的用路環境。像將醫院前方的行人號誌燈加大設計，提升高齡者過馬路時的辨識度，讓老人看完醫生、過馬路時看得更清楚；此外，行人保護專用標誌圖像化可以讓用路人一目瞭然，縮短判讀交通資訊的時間。

身為機車族的插畫家米粒大叔表示，每次在路上看到行人邊過斑馬線時邊低頭滑手機，讓人捏一把冷汗，影片劇情加入小巧思，都是他每天騎車會遇到的狀況，例如常有車子轉彎不打方向燈、不禮讓直行車等，希望透過輕鬆有趣的宣導影片，宣導「行車保持安全距離」、「過馬路時要離人行道邊緣三步的距離」、「行人要走斑馬線」等觀念，強化民眾的交通安全意識。

新聞局表示，即日起至10月12日止，民眾可透過「我的新北市」FB及「發燒網」平台連結活動網站，完成「與神同行」測驗遊戲後，分享給身邊的親朋好友，就能參加抽獎，希望民眾一起當個「交通安全貴人」。

(中國時報)

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