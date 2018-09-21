市民卡3周年 新功能加好康

市民卡也能結合運動，在國民運動中心使用。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市民卡目前申辦量突破116萬張，使用次數達2億次，為全台發行量最大、使用率最高、功能最多元的卡片，市長鄭文燦20日與一卡通總經理張修齊及悠遊卡副總經理林季良一同為市民卡慶生，並宣布與一卡通公司合作，將市民卡結合LINE Pay，提供更方便的服務，未來也將成立市民卡營運中心。

桃園市民卡目前已結合8項交通票證、5項公共服務、28種智慧生活功能以及約1000家特約商店優惠，積極擴大功能，如推出市民卡APP；與聯邦銀行合作推出聯名信用卡；也與Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay等行動支付系統合作推出行動市民卡。

看中LINE在全台約1900萬人使用，市府也決定與一卡通公司合作，資訊科技局長陳崗熒指出，市民卡結合LINE Pay，提供更方便的服務，未來也將協調悠遊卡公司將儲值金額上限提高為3萬元，單筆消費上限提升為3000元。

9月至11月推出「市民卡3周年主題活動」，活動期間市民朋友只要使用市民卡於超商小額消費（不含搭乘交通工具），可參加市民卡APP抽獎，有機會獲得「海陸空」大獎，包括盛世公主號3天日本石垣島郵輪雙人之旅1組、Gogoro 2電動機車1台、馬祖機加酒雙人行2組等獎項。

另外，市府也與市內百貨公司及影城等合作推出許多優惠，同時推動「動頭殼想桃卡-桃園市民卡應用功能擴充公民參與計畫」，透過公民參與，將透過投票方式選拔出7種提案，並陸續納入市民卡，強化市民卡功能。

(中國時報)

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