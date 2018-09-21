好湯溫泉季 平價便當讚

2018年09月21日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山（左四）、參山國家風景區管理處長柯建興（右三）等，一起啟動2018台中好湯溫泉季活動。

2018台中世界花卉博覽會將在11月3日開幕，台中市觀光旅遊局結合花博議題，10月6日在谷關舉辦「2018台中好湯溫泉季」活動；與各溫泉區飯店及小吃店業者合作，首度推出溫泉便當，讓遊客到溫泉區泡湯觀光時，亦能品嚐道地美味的平價溫泉便當。

2018台中好湯溫泉季活動20日於市政大樓惠中樓啟動，與會有觀光旅遊局長陳盛山、參山國家風景區管理處長柯建興及中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲等。

陳盛山說，今年台中好湯溫泉季以「台中溫泉便當」為主軸，利用創意及巧思，嚴選設計出色香味俱全、美味可口，且具市場吸引力的平價便當；提供遊客泡湯外另一選擇，創造台中市優質溫泉饗宴。

觀旅局表示，今年首推的「台中溫泉便當」，將以304不鏽鋼餐盒盛裝，放置在無染的環保保溫提袋中；搭配市府設計的台中溫泉LOGO及吉祥物「貝圖努乎（泰雅族語betunux）」圖騰樣式，美觀又衛生。

今年活動於10月6日率先在谷關溫泉區舉辦精采的嘉年華，邀日本青森縣及北海道登別溫泉區等參與，現場將製作「青森蘋果派」與遊客分享；遊客只要憑10月5、6日在谷關消費滿1000元發票或收據，會場兌換1組台中溫泉便當，限量200組，兌換完為止。

(中國時報)