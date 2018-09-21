80年老餅舖 浴火重生換新裝

2018年09月21日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市新化區中正老街泰香餅舖今年5月間遭逢祝融之災，不僅店面付之一炬，也連帶波及周邊餐飲店和童裝店，損失慘重。近日老店換新裝，以嶄新門面重新出發，讓這間80年歷史的餅舖繼續延續生命力。

泰香餅舖負責人周昭安大兒子周信賢表示，周家最早從1919年在中正老街現址經營藥行，後來才轉型經營餅舖，目前泰香餅舖由第二代周昭安經營，也是中正老街現存為數不多的老字號店家之一。

周信賢說，當初火災發生後，家族討論如何善後，父母親因為年事已高，主張乾脆從此歇業不做，轉租店面給他人；不過他認為現在的中正老街已經很少有原汁原味的老店，加上老店為祖傳，也是父親一生事業心血所在，就此收掉很可惜。幸好他的姪兒願意接手，於是大家才決定讓泰香餅舖重新經營下去。

連月來周家請人重新裝潢餅舖內裝，以及左右2間店家重新裝潢費用、租金賠償，前後共花費近400萬元，上周日起泰香餅舖重新開張，不少鄉親看到泰香餅舖開始營業，紛紛前來道賀並買餅捧場，周家人忙進忙出，好不熱鬧。

相較過去，泰香餅舖改裝後店內更為明亮寬敞，周信賢表示，天花板和地板仍使用木板裝潢，契合中正老街的懷舊風味，並增設鋼梁加強安全。另外，當時第一代餅舖使用的古早製餅模具，幸運未受火災毀損，目前放在店內展示櫃供民眾觀賞。周昭安表示，當初火災發生後，包括店面、生產工具和獎狀、牌坊全部都燒光光，那種難過不是筆墨可以形容；現在看到泰香餅舖排除萬難重新營業，感動不已，未來會退居幕後指導孫子承接餅舖事業。

(中國時報)