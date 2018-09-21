10月6日來塭豐村牽罟、體驗沙窯

2018年09月21日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

佳冬鄉塭豐村民多以捕魚及養殖業維生，而早年因經濟狀況不好沒錢造船，發展出群體拉網捕魚的「牽罟」，且還為填飽肚子創造出「沙窯」，就地取材在沙灘挖洞、利用柴火及沙子悶熱食物，舊有捕魚法至今成觀光財，塭豐社區將於10月6日舉辦「來去塭仔庄牽罟、沙窯體驗嘗鮮趣」活動。

塭豐社區指出，早先漁民會搭裝載「罟」（漁網）的簡易竹筏或舢舨出海撒網，並圍繞成倒U字型，漁網兩翼各有一條長曳繩牽引，仰賴岸上數10位的留守人力拉網捕魚，這些人力須在腰上「綁腰草（台語）」，以避免拉扯繩索時受傷，大夥合力將漁網拉上岸後，再將漁貨分送給協助的人。

塭豐居民說，早期牽罟活動在塭豐漁村非常盛行，隨著漁業發展以及海岸線倒退，這種集合眾人之力，將漁網拖上岸的捕魚方式已不復見，直到近年來，為傳承文化，社區居民開始設法重現消失40年的「牽罟文化」。

塭豐人強調，牽罟文化是先人的智慧，而沙窯也是另一項智慧，漁民在海岸作業或是青少年在海邊嬉戲時，為填飽肚子，便把沙挖一個大洞，接著燒柴火直到沙達到極高溫度再將灰燼鏟出，放入食物藉由沙的溫度把食物悶熟。

因使，「牽罟」與「沙窯」除是早期漁民的記憶外，塭豐人更想將它變成現代人休憩的另一選擇，於是，將於10月6日重現「牽罟、沙窯」的樂趣，讓大家來體驗。

(中國時報)