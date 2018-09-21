北市公車試辦先進輔助系統

友善列印
中國時報
／台北報導

北市公運處去年針對50輛307公車試辦先進駕駛輔助系統，偵測前後車距離和行車路徑，今年功能再升級，增加疲勞駕駛偵測、視野盲點、行車平穩度和內輪差等警示，可即時偵測駕駛行為，降低事故率，目前已在20輛公車建置完成，預計試辦1年後檢討成效。

過去曾有民眾投訴公車司機開車划手機、疲勞駕駛，為提升行車安全，北市去年起導入先進駕駛輔助系統，偵測駕駛不當行為，不過當時50輛車主要是偵測前後車距離和車道偏離預警，針對變換車道、行車死角和轉彎等狀況，無法進一步偵測。

為此，公運處今年擴充功能，再加入疲勞駕駛偵測、行車視野盲點警示、行車平穩度偵測和內輪差警示，一旦發現有不當駕駛行為或危險情形，系統會即時發出警示提醒駕駛，並同步回傳資料，預期可有效降低行車事故率。

今年共試辦20輛公車，包括大都會客運260、指南客運208、新店客運643、大有巴士212及欣欣客運611等路線各有4部車，另外有3輛公車設有偵測車內擁擠程度設備，會將公車各站間車內情形傳送到後端平台，以便調整偵測精準度，整個計畫斥資500萬元，由北市府與交通部各出一半。

公運處表示，去年試辦的50輛307仍會持續運作，加上今年功能升級的20輛車，預計各試辦3年，明年將一併納入研究案，進一步分析試辦成效後，再決定是否擴大辦理。

(中國時報)

10月6日來塭豐村牽罟、體驗沙窯 NPO工程移樹斷根 民團槓上市府

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。