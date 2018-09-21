北市公車試辦先進輔助系統

2018年09月21日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市公運處去年針對50輛307公車試辦先進駕駛輔助系統，偵測前後車距離和行車路徑，今年功能再升級，增加疲勞駕駛偵測、視野盲點、行車平穩度和內輪差等警示，可即時偵測駕駛行為，降低事故率，目前已在20輛公車建置完成，預計試辦1年後檢討成效。

過去曾有民眾投訴公車司機開車划手機、疲勞駕駛，為提升行車安全，北市去年起導入先進駕駛輔助系統，偵測駕駛不當行為，不過當時50輛車主要是偵測前後車距離和車道偏離預警，針對變換車道、行車死角和轉彎等狀況，無法進一步偵測。

為此，公運處今年擴充功能，再加入疲勞駕駛偵測、行車視野盲點警示、行車平穩度偵測和內輪差警示，一旦發現有不當駕駛行為或危險情形，系統會即時發出警示提醒駕駛，並同步回傳資料，預期可有效降低行車事故率。

今年共試辦20輛公車，包括大都會客運260、指南客運208、新店客運643、大有巴士212及欣欣客運611等路線各有4部車，另外有3輛公車設有偵測車內擁擠程度設備，會將公車各站間車內情形傳送到後端平台，以便調整偵測精準度，整個計畫斥資500萬元，由北市府與交通部各出一半。

公運處表示，去年試辦的50輛307仍會持續運作，加上今年功能升級的20輛車，預計各試辦3年，明年將一併納入研究案，進一步分析試辦成效後，再決定是否擴大辦理。

(中國時報)