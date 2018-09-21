北高4區拚觀光 推海線潮旅行

北高雄海線梓官、彌陀、永安、茄萣4區力拚觀光，推出海線潮旅行，帶領民眾深度遊程，品嘗產地直送新鮮好味道，以及在地自然景觀，如茄萣溼地、彌陀漯底山等。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

北高雄海線梓官、彌陀、永安、茄萣4區力拚觀光，推出海線潮旅行，帶領民眾深度遊程，品嘗產地直送新鮮好味道，以及在地自然景觀，如茄萣溼地、彌陀漯底山等。10月14日觀光局更將舉辦「高雄海color同樂會」，邀請民眾到海邊搖滾一下。

高市觀光局長曾姿雯表示，「來觀光吧！魅力高雄」今年特別選擇海線4區，帶領遊客感受「海海人生」，深度了解地方文化，感受海邊人家的日常。4條遊程10月14日前報名，限額160名，9月22日為首發團，報名還送限量文創麻布袋，每人1099元。

她指出，「搧海風 呷海味！高雄海線潮旅行」，包括「藝術梓官」看古厝剝毛豆、做筷子；巧手彌陀」編草席、捏魚丸，賞夕陽喝咖啡；「閃亮永安」認識石斑魚挑戰迷你膠筏；「生態茄萣」欣賞生態之美，嘗試手作蘆笛。

曾姿雯表示，10月14日在梓官蚵仔寮大酒家將舉辦「高雄海color同樂會」，由4區在地社團、學校及台灣土產搖滾樂團拍謝少年、在地台味打狗亂歌團、台灣原住民主流樂團哈雷樂團、金曲歌王翁立友帶來精彩表演，現場還有海味市集可逛可買、文創手作DIY、魚丸捏捏樂比賽。

20日觀光局特別邀請H2O水京棧主廚，挑選在地食材設計食譜，製作傳統白菜滷、時蔬海苔捲、馬賽海鮮魚湯、西班牙烤海鮮飯、樹籽金磚蒸石斑、酥炸海苔拌花生、烏魚子蔬果沙拉、奶油義大利麵等，相關食譜收錄在各區「細說手冊」。

(中國時報)

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