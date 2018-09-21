中台灣農博會 110攤明日開幕

2018年09月21日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

中台灣農業博覽會將於22日盛大展開，苗栗縣立體育場旁布置7大展館、陳列110個攤位，展示中台灣各地農產特色及發展趨勢。20日下午，苗栗縣長徐耀昌特地到場會勘，檢視館場布置進度與安全規畫，讓2018中台灣農業博覽會順利舉行。

各場館正如火如荼布置中，苗栗縣政府工務處長趙清榮、環保局長陳華盛與苗栗警分局長江建宏等，更是妥善規畫好博覽會期間的環境衛生與治安等工作，要讓與會民眾玩得安心，盡情挖掘並見識苗栗、台中、南投、彰化的優良農產與各縣市農業文化特色。

中台灣農業博覽會自22日至10月14日展出，會場設有幸福苗栗、花現台中、彰化優鮮、品味南投及農業成果展示、農村繽紛、農業機械展示等7大展館與110個攤位、美食區等，徐耀昌邀請全國民眾到苗栗，感受中彰投苗的農業魅力。

且苗栗縣政府為解決交通壅塞問題，規畫2條分別從客家圓樓與模型飛機場至會場的免費接駁車路線，並在會場、北勢大至玉清大橋2側路邊、客家圓樓、豐富三街停車場、模型飛機場等1500多個小客車停車場，讓民眾不用煩惱停車與交通問題。

另，在博覽會旁的縣立體育場進行全民運動會賽事中，苗栗縣在木球男子團體賽程奪下金牌，由何勝輝、林達祥、藍俊傑、羅聖傑、張永長、劉洪瑞為苗栗摘下全運會首金，20日下午由徐耀昌頒獎表揚，盼選手們在接下來的木球項目再接再厲，勇奪佳績。

(中國時報)