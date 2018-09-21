致力推廣科展 2教師獲師鐸獎

2018年09月21日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市林森國小學務主任謝聖雅、民生國中教務主任鄭振銘均推廣學生科展不遺餘力，同獲今年教育部師鐸獎，將北上受獎，20日嘉義市政府舉行教師節表揚活動，市長涂醒哲表揚129位教師，現場熱鬧喜氣。

謝聖雅教學26年，受從事幼教的母親影響，原本在民間企業工作，考取國小師資班而投入教職，在南部任教期間曾經歷校園霸凌的「葉永鋕事件」，翻轉了他的教育理念及作法，更正視校園正義、品德教育，此外，他大學讀化工系、研究所念視覺藝術，指導學生科展作品融入美術設計美感，屢次獲獎，當年被指導的學生林映彤當神祕嘉賓，現身感謝師恩。

鄭振銘執教29年，喜歡有變化的工作內容，他專心致力在科教與探索教育上，開發創意教學，設計創新活潑的活動引導學生，想方設法鼓勵學生上課發言，參加社團活動促進學習多元化，激發孩子學習動力，服務民生國中的林千惠是他的門生，到場向恩師致敬。

2018年嘉義市教師表揚大會共表揚師鐸獎教師2位、特殊優良教師34位、優良教保服務人員5位、服務滿10年以上的資深優良教師88位，共129位教師，其中，北興國中教師徐寶琨是今年屆滿40年資深優良教師。頒獎典禮上由嘉義國中舞蹈班搭配玉山國中國樂團演奏，拉開序幕，南興國中管樂旗隊和玉山國中管樂團百餘名學生精采合奏。

(中國時報)