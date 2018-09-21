當庭勘驗蒐證帶 白狼次子否認施暴

2018年09月21日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

「白狼」張安樂次子張瑋涉嫌暴力接機、遭妨害公務罪嫌起訴，20日桃園地院當庭勘驗13段蒐證影片，張瑋強調自己衝過紅絨柱後即遭環抱壓制、根本沒有對任何人施暴，回想偵辦過程覺得「明顯有針對性」，過程偏頗、不利，且之後引爆多件官司纏身，桃園地院法官20日當庭勘驗蒐證影片後僅表示，擇日再審。

香港眾志政黨祕書長黃之鋒去年初受時代力量之邀來台，張瑋和屏東黨部總幹事余學誠、道玄支黨部主委郭啟源、總幹事高健閎4人同被控拉扯造成員警受傷，吃妨害公務官司。

桃園地院法官20日當庭勘驗蒐證影片，張瑋的律師林永瀚、朱子慶強調，紅絨柱上並無禁止穿越等標示，附近也不見制服員警或警察組成的人牆，影片經過剪接，且多是未著警察制服或沒有配戴識別證者，何況張瑋闖過紅絨柱後就被勾脖、環抱、壓制，根本沒有暴力攻擊或強暴脅迫的情事。

張瑋表示，案發16小時內即主動到案，移送地檢複訊後被無保請回、未被境管，孰料按既定行程出訪，卻被獨媒爆出自己是張安樂之子、還被控潛逃出境，他立刻電聯航警回報行蹤，返台隨即遭「荷槍實彈」接機，第二次複訊的檢察官凶悍、強勢，與知道他是張安樂之子之前截然不同，「明顯就是針對性！」事後10萬交保，18個月來更3度被境管，「我應該破紀錄了吧！」

同案被告看完影片揶揄：「張瑋才是最佳男主角，我們都只是配角！」根本沒有「公平審判」。

(中國時報)