土地關懷影展 5位導演說故事

神腦科技文教基金會舉辦「土地關懷影展」，贊助5名導演拍攝紀錄片，盼以影像保留台灣風華、聆聽台灣土地的聲音。（張潼攝）

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中國時報
／台北報導

神腦科技文教基金會辦理「原鄉踏查」記錄至今已有10年，今年除原鄉踏查的紀錄片競賽外，為喚起社會大眾對台灣土地、家園的重視，也首次舉辦「土地關懷影展」，贊助5名導演拍攝紀錄片，盼以影像保留台灣風華、聆聽台灣土地的聲音。

20日土地關懷影展除舉辦記者會，會後也直接放映5部紀錄片。5部影片中，導演顏蘭權、莊益增繼《無米樂》之後，再度拍出《種土的故事》，敘述2位用手讓土「活」過來的「傻子」的故事；另外，導演詹皓中長期關注環境議題，此次拍攝《藤纏樹》描寫六輕空氣汙染問題影響學童受教權益，但民眾的抗議至今沒有定論，彷彿藤蔓糾結。

除土地、環境議題，導演李剛齡《何以為家》拍攝台灣老榮民漫談大時代之下的豁達與無奈心情；導演連晨軿拍攝《我在林森北的那段日子》、導演陸孝文《澎湖的法國麵包》則分別描述失婚且離鄉背井的媽媽、在台灣打拚的新住民故事。

神腦科技文教基金會創辦人林保雍致詞時表示，大地是萬物的母親，人都是過客，但從小讀書，教育中其實很少注重人的出生地、工作與生活的人事時地物，但唯有先認識最親密的土地，才能進一步愛護它。基金會長年推動的原鄉踏查，目的都是為了要讓社會大眾，尤其下一代，了解、愛護土地，讓土地生生不息。

(中國時報)

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