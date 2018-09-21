彰化媽祖聯合遶境 魏明谷抽好籤祈福

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中國時報
／彰化報導

「2018彰化縣媽祖聯合遶境」系列活動將從23日熱鬧到10月6日，縣府20日在芳苑普天宮舉行宣傳，九天民俗技藝團氣勢磅礡演出暖場，接著縣長魏明谷與11間宮廟代表「抽好籤祈福」，預告活動即將展開。

20日出席的政治人物包括魏明谷、鄉長洪和炉與縣議員參選人洪騰明、蔡金蓮等。魏明谷表示，彰化縣媽祖將於30日起駕，展開6天5夜聯合遶境，這是在地宗教文化盛事，縣府會與大家一起把媽祖文化發揚光大，歡迎各界踴躍參與。

魏明谷說，縣府將挹注經費在芳苑興建全台第1座「海空步道」，王功的建設將延伸到普天宮、甚至鹿港國家歷史風景區，串連彰化沿海的觀光景點，繁榮地方。

彰化縣媽祖聯合遶境祈福活動由11間宮廟聯合辦理，今年第11年剛好滿1輪，芳苑普天宮擔任爐主宮廟，副主委洪松林說，經擲筊請示媽祖，擇定30日起駕。

29日起駕晚會，將由九天民俗技藝團、彰化南瑤宮哨角隊、南美聯誼社將軍陣、昇動舞團及知名藝人瑪利亞、林宗興、劉福助、蔡義德、謝金晶、陳隨意、黃思婷、翁立友等與民同歡，宣告遶境正式展開。

縣府20日邀集全縣27所樂齡學習中心的長輩們在縣立體育館歡慶重陽節，不老族們帶來千人大合唱、環保樂團載歌載舞等表演，還分享勤學不輟的故事，演繹現代版「萬壽無疆，萬萬歲！」

(中國時報)

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