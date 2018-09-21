嘉義郵局拉皮 走復古風

嘉義郵局是嘉義市歷史建築，創建於日據時期。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義郵局是嘉義市歷史建築，創建於日據時期，因保存文化資產的意識興起，郵局擬斥資3000萬整修外牆，將綠色磁磚「復古」回原來的土黃色磁磚牆面，郵局經理施天寶表示，總局及該局正在積極籌畫整修計畫；嘉義市文化局樂觀其成。

施天寶表示，文化路上的嘉義郵局創建於日據時期，原稱「嘉義郵便局」，後來隨著郵務量大增，1970年代增建後棟的郵務大樓，科技資訊發達，郵務量及營運型態改變，後來在中興路建造新郵局大樓，文化路嘉義郵局部分空間閒置多年，外牆則改成綠色磁磚。

施天寶說，早期嘉義郵局外牆是土黃色，與內部目前僅存的牆邊壓條的土黃色磁磚同色系，總局規畫將嘉義郵局拉皮整修，首先斥資3000萬元把外牆恢復以前土黃色磁磚，回復到日據時期的外貌，再招商委由文創業者如誠品書店來開拓文創商機。

嘉義市文化局於2004年11月1日將嘉義郵局登錄為歷史建築，主要理由是嘉義郵局自日據時期經營至今，是嘉義市重要的代表性建築之一，且見證嘉義郵政發展史及市民生活，除建物外牆磁磚被更換之外，大廳、集會廳等內部主要空間仍維持原貌，具當代美學藝術價值。

文化局文資科長顧美玲偕同施天寶到現場了解建築物內部及外觀的現況，對郵局有高度意願保存文化資產，表示樂觀其成。

(中國時報)

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