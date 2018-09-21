景美師大拔河聯隊 奪雙金

2018年09月21日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

中華台北－景美師大女子拔河聯隊19日起赴南非開普敦參加「2018世界盃室外拔河錦標賽」，台北時間19日展開首日比賽，即在U23混合組560kg拿下金牌，台灣時間20日下午4時U23女子500kg組再奪1金；另外，昨晚8時還有女子540kg公開賽，也盼奪下佳績。

本屆4天賽程中，前2天是由各國拔河隊（俱樂部）報名的「公開賽」，各國參賽隊伍可以超過1支，後2天則是只有國家代表隊可以出賽的「錦標賽」，各國只能有1支隊伍參賽。

根據賽程，景美師大女子拔河聯隊19日先參加U23混合560kg公開賽後，20日為U23女子500kg、女子540kg兩場公開賽；台灣時間21日進入錦標賽，包括混合580kg、女子500kg、U23混合560kg，22日則是最後兩場U23女子500kg、女子540kg。

昨天U23女子500kg組賽事中共有6隊參賽，景美師大女子拔河聯隊預賽第一名晉級4強，隨後準決賽也順利晉級。金牌戰面對強敵「南非Disa Ladies」，雙方一度呈現拉鋸，但最後仍順利以2：0收下金牌。

景美女中表示，U23混合組560kg公開賽由景美師大、體大壽山組成聯隊，。中華台北先在預賽中以全勝之姿進入4強，接著以2：0勝南非（B），最後與南非（A）爭冠，並以壓倒性2：0獲勝奪金。

(中國時報)