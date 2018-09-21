鳥居改建 掀存廢爭議

2018年09月21日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

五峰地區有著日據時期遺留下來的神社門面「鳥居」，為大隘村的入口意象，因年久失修、荒煙漫草，五峰鄉公所申請內政部營建署改建計畫，預計將神社景觀進行改善、管線地下化與其他景點設施美化，但有鄉代表認為鳥居代表日本精神，19日上午率眾到現場表達不同意見，要求公所應立即拆除。

五峰鄉公所入口左側有座醒目的紅色鳥居，以及沿坡而建的鳥居步道，是通往日據時期「十八兒祠」的入口及參道。五峰鄉長靳邦忠表示，十八兒祠於1927年建造完工，主要祭祀天照大神、明治天皇與北白川宮能久親王，但經過多年戰亂及破壞，原位於五峰國小後方的社殿、石燈籠等神社建物現已不存，僅留下鳥居與參道遺跡，目前神社荒煙漫草，亟待改善環境。

為促進地方觀光與改善周邊景觀，公所向內政部營建署申請新竹縣五峰鄉市街景觀風貌形塑及街道管線整理改善計畫，不過當地幾名代表強烈表示反對，認為台南慰安婦事件已引起國人公憤，代表日本精神的神社不該砸錢美化，應立即拆除。19日上午代表林福財與其餘同樣表態反對的代表們，聚集現場表達強烈抗議，要求公所拆除鳥居。

靳邦忠表示，公所附近這些建築都已列入公所的資產，無論日據時代或國民政府時代，皆屬歷史共有的事實，對於地方上有不同聲音，會尊重陳情者的意見，同時考量公所發展觀光的立場。將邀集縣政府文化局、地方耆老及代表會共同研究，尋找最妥善的解決方式。

(中國時報)