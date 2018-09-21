林姿妙懸賞10萬元抓假新聞

2018年09月21日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙競選總部20日舉行記者會，嚴詞抨擊有媒體引用網路內容，做出「林姿妙鼓勵三星鄉農民種植奇異果」的不實報導來誤導民眾，林陣營並懸賞10萬元，只要有人能在當天的談話影片中，找到「林姿妙鼓勵三星鄉農民種植奇異果」的內容，將發給獎金10萬元；林姿妙陣營強調，拚選舉要有氣質，不要搞抹黑，呼籲選民一起還林姿妙公道。

林姿妙日前在一場三星鄉與選民的座談會，提到農產品應該由政府認證，讓農產品的品質更有保障，價格更好，進而提高農民的收入，她並以紐西蘭政府推銷奇異果為例，不料卻有網民譏諷說，難道林姿妙是鼓勵三星農民種植奇異果？還有媒體以此製作新聞。

推動農產品政府認證

林姿妙陣營在記者會上強調，當天林姿妙的談話內容表達得很清楚，就是要推動政府認證來協助農民行銷農產品，提高農產品的價格，改善辛苦農民的生活，哪裡是要鼓勵三星鄉民種植奇異果？網路PO文是斷章取義、扭曲原意，有心媒體則是引用網路PO文刻意誤導。

林陣營也公布當天完整的談話畫面，還原談話內容以昭公信，同時懸賞10萬元獎金，只要有人能從談話影片中找到「林姿妙鼓勵三星鄉農民種植奇異果」的談話，就可獲得10萬元獎金。

拒絕假議題惡質選舉

宜蘭縣議會國民黨團書記長黃定和表示，絕對不能以「假議題真抹黑」的惡質選舉方式，一夕之間抹殺了台灣的民主成果，他也呼籲選民，如果認為林姿妙說的對，就一起幫忙主持公道，拒絕惡質選風。林姿妙談話完整影片：https://m.youtube.com/watch?v=YAPB0H5UuBE。

(中國時報)