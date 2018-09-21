三重碧華國中遷校 4度流標

2018年09月21日 04:10 中國時報 高彥哲／新北報導

三重區碧華國中被檢測為「海砂屋」後計畫遷校，原預計今年5月開工，2020年7月遷校，卻疑因招標金額低於行情而4度流標，迄未動工，遷校時程遙遙無期，教育局表示，已將工程改分做兩期並增加預算為6億7000萬元，預計年底前發包，暫不影響原訂新校舍啟用時程。

教局增加工程預算

碧華國中1977年創校，因校舍出現磁磚剝落、牆面龜裂線向，2009年檢測發現校舍氯離子含量過高、結構耐震係數不足，為俗稱的「海砂屋」。

市府考量學生上課權益與師生安全，2016年1月開始遷校規劃至700公尺外三信路路上的新址重建，遷校工程總工程款4億9000萬的遷校工程，後又調整為5億7000萬元。對此碧華國中校長徐淑敏表示，由於原物料上漲，廠商估算的工程款與工程計畫預算間有5、6千萬落差，以致從自2018年3月起4度流標。

教局表示，校方已委託建築師重新評估後提出設計規畫及經費概算表，將採二期工程施工並減少量體方式，吸引廠商投標，總工程款也將增加為6億7000萬元，並將於28日第5次招標。由於在新建校舍完工驗收前，碧華國中師生仍在原校舍上課，工程將不會影響學生權益及安全疑慮。

碧華國中遷校案多次流標也引起議員關注，新北市議員李倩萍表示，如今總工程改分做兩期工程，要求教育局盡快發包，勿讓施工期間的噪音及空氣汙染，影響師生上課品質與學生健康，並應避免產生治安死角。

有效利用釋出空間

陳啟能、李坤城則建議，原址附近多為老舊社區，釋出的空間要有效利用，建議短期計畫可增設停車空間或規劃特色公園、設置體健設施等，中長期可興建多功能活動中心，地下室是停車場，樓上空間作為社會福利用途。

(中國時報)