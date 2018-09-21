女力挺陳學聖 蔡令怡授戰旗

2018年09月21日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市長參選人陳學聖婦團志工挺聖後援會20日成立，在1500位婦女志工的見證下，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡，以正統「國民黨藍天志工團總團長」身分，授予陳學聖「韌性」戰旗，同時也以「婦女能頂半邊天」為號召，呼籲婦女朋友全力挺聖，讓陳學聖能順利翻轉桃園。

陳保證把錢花在刀口上

陳學聖說，鄭文燦花錢給市民小確幸，但桃園升格直轄市，就要有大建設，當選市長後，保證台鐵地下化、捷運綠線、捷運棕線都會如實動工，把錢花在刀口上；對於退黨參選的楊麗環的藍天志工團隊，陳學聖強調，已和國民黨完全沒有關係，過去參與的成員，絕大多數回到國民黨陣營，因為這裡才是正統，所以婦女姊妹都站出來挺聖，有逆轉勝的準備與希望在。

蔡令怡授予陳學聖「韌性」戰旗外，陳學聖也授旗桃園市婦女會長陳秀華及13區婦女會理事長，蔡令怡還代表婦團志工致贈「一起投藍」籃球、好彩頭及包粽等誓言挺聖到底。黨籍立委呂玉玲、蔣萬安及柯志恩也連番上台力挺陳學聖，籲選民票票入匭。

蔡稱讚展演中心代表作

蔡令怡說，陳學聖在擔任縣府文化局長任內建造桃園展演中心，不僅成為其代表作，也成為桃園最著名的建築地標。另外，蔡令怡也細數國民黨執政時政績，並以蔣經國總統利用5年時間以3000億經費打造十大建設，把每1塊錢都用在刀口上，反觀民進黨執政下的台灣，只能用「天怒人怨」形容。

(中國時報)