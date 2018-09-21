南投觀光感謝祭 送5萬組優惠

南投縣政府10月起將舉辦「南投感謝祭」觀光慶典，縣長林明溱（右）提新願景。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣長林明溱在首任縣長選舉中推出多項觀光政見，都已兌現或執行中；展望未來，20日他再提雙龍、瑞龍瀑布區等多項規畫，並將於10月起推出為期近4個月的「南投感謝祭」觀光慶典，透過抽序號讓觀光客享優惠，抽總值逾百萬元的各獎項。

上網搶序號拿好康

林明溱表示，不景氣又遇陸客減少，縣府主動向交通部觀光局爭取與花、東與南部縣市一起納入、適用旅遊優惠，但未如願。

縣府與業者為表心聲、用話題吸引重視，最近積極整合旅宿業、日月潭遊船業、景點遊樂區、餐飲與觀光工廠等5大體系進行總體性行銷，以搶序號方式鼓勵消費者上網索取，除消費享優惠、月月抽獎，還有終極抽汽車等大獎。

南投縣觀光處長王源鍾指出，活動辦法為先邀請各體系200多家業者各自提出折扣或加值等優惠，限量釋出5萬組優惠序號，於10月1日在台北舉辦記者會，說明內容並公告「南投好好玩」官網。

送汽車飯店住宿券

10月10日10點10分，將開放5大產業體系各6000張、總數3萬張的首批優惠序號，供上網索取；12月12日12點12分再開放2萬張。民眾搶得優惠序號並完成消費後，即擁有活動期間月月抽獎及2月南投燈會期間，抽汽車大獎與高檔大飯店住宿券的機會。

林明溱表示，上次選舉所提觀光政見，沙雕、燈會、埔里虎頭山與鯉魚潭納入縣級風景區都已實現，草屯九九峰目前招商中，另有瑞龍及雙龍瀑布區塊整建都已完成部分、清境高空觀景步道將進行第2期工程；名間肉品市場豬樂園旁4公頃苗圃改建休閒公園及兒童遊樂園，及竹山「東埔蚋溪木屐寮滯洪生態區」，將是未來重點。

(中國時報)

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