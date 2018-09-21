角逐嘉義市長 3選將大混戰

2018年09月21日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長參選人黃敏惠，質疑涂醒哲假政績怕被議會真檢驗？（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲質疑議會期程安排有選舉考量，圖為他在議會答詢情形。（廖素慧攝）

嘉義市議會預定下周起開臨時會、定期會，尋求連任的市長涂醒哲質疑，轉戰參選市長的市議長蕭淑麗企圖藉開會綁住涂醒哲、暗助黃敏惠，蕭淑麗駁斥涂疑涉選罷法意圖使人不當選之虞，市長參選人黃敏惠批涂「濫用市政府資源來發布假新聞」；嘉義市長3選將爆發混戰。

蕭淑麗駁斥涂說法

嘉義市政府發布新聞稿指出，市議會通知9月25日至10月4日開臨時會，接續再開1個月定期會，緊接著年底選舉投票，如此期程，明眼人一看即知有政治性考量，建議市議會取消臨時會，定期會延至選後再舉行。

涂醒哲表示，2018年選舉投票日是11月24日，市議會不可能不知道，蕭淑麗議長已登記參選下一屆市長，但市議會開臨時會和定期會，卻完全不考慮市長、議長及很多議員都參選。

涂陣營指出，外傳國民黨正在推動嘉義市藍營參選人「競而不選」，疑似變相搓圓仔湯，涂醒哲質疑莫非蕭淑麗議長以開會之名綁住他，以成就黃敏惠？

蕭淑麗表示，議會開會期程是經跨黨派議員開程序委員會決定，一切均依法定程序進行，非一人可操控，涂市長建議議會取消臨時會、定期會延期，是藐視議會，侵犯議員法定職權。

蕭淑麗炮轟涂醒哲扭曲議會職責，還以「競而不選、搓圓仔湯、利益黃敏惠」等字詞影射參選人，恐有涉及違反選罷法意圖使人不當選之虞。

黃敏惠斥發假新聞

黃敏惠陣營表示，嘉義市府3度發新聞稿為涂市長說項，有違反行政中立法第4條「公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇」之虞，市府疑變相為涂醒哲競選總部，有關單位應介入調查，且新聞稿內容指涉黃敏惠部分根本是假新聞，濫用行政資源到極點。

(中國時報)