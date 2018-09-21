角逐嘉義市長 3選將大混戰

嘉義市議長蕭淑麗批涂醒哲疑涉嫌使人不當選之虞，圖為她在議會質詢問政。（廖素慧攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導
嘉義市長參選人黃敏惠，質疑涂醒哲假政績怕被議會真檢驗？（廖素慧攝）
嘉義市長涂醒哲質疑議會期程安排有選舉考量，圖為他在議會答詢情形。（廖素慧攝）

嘉義市議會預定下周起開臨時會、定期會，尋求連任的市長涂醒哲質疑，轉戰參選市長的市議長蕭淑麗企圖藉開會綁住涂醒哲、暗助黃敏惠，蕭淑麗駁斥涂疑涉選罷法意圖使人不當選之虞，市長參選人黃敏惠批涂「濫用市政府資源來發布假新聞」；嘉義市長3選將爆發混戰。

蕭淑麗駁斥涂說法

嘉義市政府發布新聞稿指出，市議會通知9月25日至10月4日開臨時會，接續再開1個月定期會，緊接著年底選舉投票，如此期程，明眼人一看即知有政治性考量，建議市議會取消臨時會，定期會延至選後再舉行。

涂醒哲表示，2018年選舉投票日是11月24日，市議會不可能不知道，蕭淑麗議長已登記參選下一屆市長，但市議會開臨時會和定期會，卻完全不考慮市長、議長及很多議員都參選。

涂陣營指出，外傳國民黨正在推動嘉義市藍營參選人「競而不選」，疑似變相搓圓仔湯，涂醒哲質疑莫非蕭淑麗議長以開會之名綁住他，以成就黃敏惠？

蕭淑麗表示，議會開會期程是經跨黨派議員開程序委員會決定，一切均依法定程序進行，非一人可操控，涂市長建議議會取消臨時會、定期會延期，是藐視議會，侵犯議員法定職權。

蕭淑麗炮轟涂醒哲扭曲議會職責，還以「競而不選、搓圓仔湯、利益黃敏惠」等字詞影射參選人，恐有涉及違反選罷法意圖使人不當選之虞。

黃敏惠斥發假新聞

黃敏惠陣營表示，嘉義市府3度發新聞稿為涂市長說項，有違反行政中立法第4條「公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇」之虞，市府疑變相為涂醒哲競選總部，有關單位應介入調查，且新聞稿內容指涉黃敏惠部分根本是假新聞，濫用行政資源到極點。

(中國時報)

南投觀光感謝祭 送5萬組優惠 選舉小物車拚 菜瓜布最搶手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。