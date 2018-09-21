選舉小物車拚 菜瓜布最搶手

2018年09月21日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴陣營，推出選舉小物其中菜瓜布遭搶拿一空。（楊漢聲攝）

年底大選逼近，參選人各出奇招，打造出各式選舉小物分送，要讓人「記住自己，投下一票」，這次台東縣長選舉2位參選人不分藍綠，都選定菜瓜布作為選舉小物，另外也有參選人送洗碗精，要拚搶婆婆媽媽選票。

饒陣營2.5萬個被搶光

國民黨陣營的饒慶鈴除了口罩及濕紙巾外也送出菜瓜布，強調「雖然菜瓜布是綠色的，但只希望競選小物是實用、常用，與黨派色彩無關」，2萬5千個菜瓜布遭民眾搶拿一空，也成功盡到宣傳的責任。

民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪選舉小物除了有最常見的扇子外，最顯眼的就屬「綠色」的菜瓜布， 不只顏色符合民進黨特性，更是廚房好幫手，20日特再推出選戰系列文宣小物—豪pad（便條紙），幫助大家紀錄生活、工作等大小事的簡單便條紙。

扇子、便條紙也受歡迎

劉櫂豪表示，日前推出競選文宣小物豪扇子及豪菜瓜布，深受鄉親歡迎，菜瓜布幫助主婦洗滌碗盤，讓家庭更整潔；豪扇子在豐年祭典時，更是部落朋友及遊客人手一扇，消暑解熱，饒慶鈴陣營則表示，菜瓜布是最受歡迎的競選小物，推出不久就被民眾拿光光，也顯示出饒慶鈴的高人氣。

選戰激烈，各候選人絞盡腦汁設計競選小物，希望能在選民腦海中留下好印象，不要成為「拿完即丟」的無用品，這次推出廚房用品菜瓜布大受民眾歡迎，下波選舉小物更考驗著競選團隊腦力。

(中國時報)