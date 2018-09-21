彭振聲接北農 強調溝通沒問題

台北市工務局長彭振聲接任北農董事長，他自認與北農總經理音寧不會有溝通問題。（柯宗緯攝）

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中國時報
、林晉明／綜合報導

北農改建爭議有解？台北市工務局長彭振聲今走馬上任接下北農董座一職。彭20日有自信說，「如果我去當董事長的話，與北農總經理吳音寧不會有溝通問題」，更不會滿城風雨。台北市長柯文哲也認同說，改建案負責人去當董事長，再也沒有溝通不良藉口。

台北市副市長陳景峻請辭台北農產運銷公司董事長，19日董事會上，確定由農糧署主祕翁震炘代行董事長直至下次董事會改選，不過，外界早已盛傳工務局長彭振聲將接任。對此，市長柯文哲20日受訪時鬆口，他有和彭談過，「沒問題」；彭受訪時也說，自己是去當義工，上任後會以果菜市場改建為優先處理工作。

柯文哲昨到高雄出席智威科技活動，媒體持續關注北農爭議問題，直問柯對吳音寧炮火有稍微和緩，是否有傷害到年底選情？柯文哲老話一句「我覺得該怎麼做就怎麼做」，強調這是體制內的工作，已改派工務局長彭振聲接任北農董事長，希望這樣調整看問題會不會解決。

彭振聲強調，改建案規畫還是會有變數，目前只是初步需求規畫，發包後還要統包，經由建築師、顧問公司針對雙方面需求確認後，再提都市設計委員會、環境影響評估委員會，這兩部分有修改空間。

至於外界質疑陳景峻是民進黨籍出身，對監督吳音寧力道可能不強？彭透露，吳音寧有到他辦公室談一下，她就是單純女性總經理，也許有些堅持看法，「但我想，我們會溝通良好沒有問題。」

他趁機向吳喊話，不要透過媒體及臉書傳達問題，應直接打電話，希望兩人立場一致，對北農改建有幫助，不會再弄得滿城風雨，他也敢保證，以後這種事不會再發生。

(中國時報)

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