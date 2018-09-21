侯籲蔡總統為下一代撤深澳

侯友宜赴新莊四維市場拜票，抱著攤商寶貝金孫時有感而發，呼籲蔡政府為下一代健康，趕快撤回深澳電廠案。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市長參選人侯友宜20日赴新莊四維市場掃街拜票，抱著攤商未滿周歲的寶貝金孫時有感而發表示，深澳電廠排放空汙嚴重傷害人民及孩子健康，他再次疾呼：「請蔡總統跟賴院長好好看完他推出的同一片天空影片，撤回深澳」，同時也批評蘇貞昌忽視專家學者研究，自甘淪為「台電應聲蟲」。

侯友宜日前推出「同一片天空」官方MV，內容以台大公衛學院院長詹長權、中興大學環工系教授莊秉潔等人所做報告為本，提出深澳燃煤電廠將危害北台灣及人民的警訊，但台電質疑影片內容不實，蘇貞昌同步指侯用假資料拍廣告騙選票。

侯友宜20日上午前往新莊四維市場掃街，開心將攤商的金孫抱在懷裡，侯有感而發表示，深澳燃煤電廠排放重金屬與PM2.5，對北台灣與市民健康危害極大，這是他堅決反對的原因。

侯友宜說，政府應該帶頭消滅汙染源，他歡迎蔡英文、賴清德好好觀看「同一片天空」，為了人民與下一代的健康，他呼籲蔡英文撤回興建燃煤電廠計畫。

面對台電與蘇貞昌同指影片不實，侯友宜也說，影片沒有造假，深澳電廠未來15年內會導致576人死亡，是台大、興大的專家學者與環保團體做出的空汙報告，他希望能藉由這段影片，喚起民眾對PM2.5對健康、環境與生態影響的警惕。

(中國時報)

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