建國市場慶2歲 龍燕隔空交手

2018年09月21日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市建國市場20日舉辦2周年慶活動，台中市長林佳龍應邀出席，國民黨台中市長參選人盧秀燕卻被拒無法上台。建國市場自治會長蔡鈴欽表示，這是建國市場的大日子，進行選舉活動不恰當。盧秀燕稱，這不是第一次受到阻擋，不為難主辦單位；林佳龍則斥盧抹黑、動作粗魯，個人要造勢盡量不要喧賓奪主。

建國市場是全台中市最大的公有批發市場，2年前遷址到東區建成路新址，市場自治會20日在市場前榕樹下搭建舞台，準備湯圓、仙草茶，歡慶2周年。

林佳龍應邀上台致詞，而原本也要來共襄盛舉的盧秀燕，抵達後聽聞主辦單位指稱不方便安排她上台，隨即直驅市場內，一一和攤商和來採買的民眾握手尋求支持。她強調，這也不是第1次受到阻擋，她也不想勉強主辦單位。

林佳龍則強調，說市府阻擋上台，這又是抹黑，建國市場辦中秋活動是大喜事，很早就決定了，個人要造勢盡量不要喧賓奪主，畢竟這是建國市場自治會辦的活動，這樣的行為比較粗魯。

盧秀燕表示，直接進入市場尋求支持，更能體察民情，她也獲得攤商與民眾熱情回應，紛紛送上粽子大蒜等。她早在96年成功推動修法零售市場管理條例，讓大台中各地的市場經濟有發展，未來若當選市長，會繼續努力照顧大家的民生經濟。

(中國時報)