黃昭堂紀念公園啟用 警戒備

2018年09月21日 04:10 中國時報 李其樺 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市府斥資3500餘萬元在七股興建黃昭堂紀念公園，21日上午將啟用，由於該座公園為全台首座紀念台獨人士的公園，引發各方關注，警方也不敢大意，將派出警力到場戒備。國民黨台南市議員王家貞20日開記者會，質疑在目前社會氛圍中，花3000餘萬元蓋有台獨聯盟主席黃昭堂銅像的紀念公園平添爭議。

黃昭堂為台南七股人，長年從事台獨運動，曾任台灣獨立建國聯盟主席，被尊稱為「台獨教父」，在綠營地位崇高，2011年11月手術後因心律不整辭世，享年79歲。台南市政府投入3500餘萬元，將位於龍山碼頭南31線旁的閒置魚塭活化再利用，打造成黃昭堂紀念公園，去年4月舉行動土典禮，當時台南市長賴清德、高雄市長陳菊都出席，歷時1年5個月施工。

今天上午10點，台南市政府將舉辦黃昭堂紀念公園啟用典禮，除了代理市長李孟諺將出席，總統府祕書長陳菊將代表總統府參加啟用儀式，為此警方將嚴陣以待。

王家貞昨天表示，花3000餘萬元蓋一座會增加社會對立的台獨公園，光是黃昭堂的銅像就花了300萬元。若是又有人去破壞銅像，不僅有後續維修問題，也容易撕裂社會、造成藍綠對立。

她質疑，民進黨一直在談「去偶像化」，台南市政府為何花台灣人的納稅錢作台獨公園，直言民進黨不配談促轉正義，基進黨台南市東區議員參選人李宗霖闖入議會直指蔣介石在台灣卻有可蓋中正紀念堂，為什麼台灣民主前輩黃昭堂不行。兩人唇槍舌戰從議會內罵到議會門口。

針對王家貞的質疑，市府回應，黃昭堂是台南市文化局審議通過的191位台南市歷史名人之一，得以設立包括紀念碑、紀念銅像，成立黃昭堂紀念公園，與過去紀念其他歷史名人的做法並無不同。台南市191位歷史名人不管出身哪個族群，只要對台灣與台南有所貢獻，都要以各種方式予以紀念，台獨作為一種為主流民意所接受、民主社會所能自由討論的理念，沒有理由被抱持不同意見的政治人物汙名化。

(中國時報)