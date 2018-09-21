屏市長激戰 志工團拚勁足

屏東市長參選人林恊松成立志工團。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導
屏東市長參選人李清聖（前排中）與屏市志工團長期互動密切，成為選戰最強後盾。（林和生翻攝）

相較屏東縣長三方人馬鴨子划水、相對低調，首善之區的屏東市長選情則是暗潮洶湧、呈現五五波，藍綠雙方不約而同籌組選戰志工團，透過強而有力的分身，已開始在街頭巷尾拉票助力，也為政策宣傳多點開花。

屏東縣長期由綠營執政，但屏東市卻未有民進黨籍擔任市長一職，雖現今中央執政不力，但年底選舉仍被綠營視為最接近市長寶座的一次；避免全面綠化，藍營則誓言守下這國境之南最後的灘頭堡。

代表國民黨的屏東市民代表會主席林恊松，雖然起步較晚，但獲得多數里長及市民代表支持，近期更組成百人志工大隊，林指出，志工們各個熱情有拚勁，風采完全不輸柯P的學姊和學長，且完成任務分配，後續視情況志工團還可望繼續擴編。

除了實際投入巷弄的志工，林團隊也設計為數眾多的人形立牌，放置在支持者的店家、廟宇或社團，透過Ｑ版人像拉近與群眾距離，更闡述政策，宛如24小時值勤的稱職拉票員。

通過民進黨初選的前屏東縣黨部主委李清聖起跑甚早，且歷經年初黨內選戰，志工團已有固定班底，李強調，有衝勁、團結與親切是志工團特色，回想初選時在路口揮手、拜訪行程、準備文宣，心裡就充滿感恩與感動，真的是一支揪感心的志工團。

(中國時報)

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