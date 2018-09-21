議員女兒輔選 濃眉大眼飄星味

游祥耀的小女兒游本明就讀北大企管所碩二，年紀輕輕已能代替爸爸跑會勘。（游祥耀提供）

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中國時報
李怡萱／基隆報導
何淑萍女兒遺傳到媽媽的水汪汪大眼，長髮飄逸又有氣質。（何淑萍提供）

年底選舉將屆，基隆議員選情激烈，不少參選人紛紛打出「女兒牌」，仁愛區現任議員游祥耀擁有兩個漂亮女兒，姐妹花經常不畏高溫跟著父親會勘，其中小女兒濃眉大眼、皮膚白皙的模樣，全身飄散濃濃星味。另外，信義區美女議員何淑萍的女兒雖年僅18歲，但日前趁著暑假替母親輔選，長髮飄逸又有氣質，讓不少支持者跟著心花朵朵開。

游祥耀的小女兒游本明就讀北大企管所碩二，年紀輕輕卻常替爸爸跑會勘，她說「會先自己做功課，不懂再請教爸爸」，亮眼外表常在發文宣的時候引來民眾搭訕，甚至還有人特地送花到競選辦公室，人氣比爸爸還旺。

另外，基隆「政二代」參選蔚為風潮，不少議員子女都是從助理做起，記者詢問游本明是否準備繼承衣缽？游本明則笑稱「不排斥！」從小跟在爸爸身邊學習，已經非常習慣議員生活。但目前仍在讀書，一切要等學業結束再說。

何淑萍女兒遺傳到媽媽的水汪汪大眼，何表示，以前懷孕時就常挺著肚子跑行程，女兒才剛讀大學，暑假時特地回來幫忙發傳單、協助會勘，雖然女兒比較害羞，但氣質出眾引起民眾注意，不少人大讚「比媽媽漂亮」，女兒加入輔選團隊之後也吸引更多年輕人支持。

「參與拜票之後才知道從政辛苦！」何淑萍的女兒說，以前不知道為何媽媽沒時間，但經過一個暑假的磨練，常看到媽媽頂著大太陽趕行程，每天忙到昏天暗地，讓她心疼直說「想趕快去學開車，幫媽媽分憂解勞」。

(中國時報)

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