提燈籠放水燈 越式中秋添童趣

越南文化特展邀請民眾體驗DIY放水燈、製作柚子燈等，歡度異國味十足的中秋節。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

中秋節只能吃月餅、賞月嗎？越南中秋節習俗與華人大不同，提燈籠、放水燈更添童趣，新北市立十三行博物館於中秋連假期間推出「越來越美好－越南文化特展」，邀請民眾體驗DIY放水燈、製作柚子燈等越式中秋習俗，歡度異國味十足的中秋節。

越南中秋節又稱望月節，與台灣同一天，一樣有吃月餅、賞月的傳統，流傳的神話卻從「嫦娥奔月」變成了類似傑克魔豆的「阿貴飛月」傳說，聽來另有一番風味。

在傳統習俗上，越南中秋節更結合了台灣兒童節、元宵節、中元節的部分習俗，父母會為孩子準備玩具、月餅、水果等禮物，讓孩童在晚上手提象徵「鯉魚躍龍門」的鯉魚燈籠，參加各式慶祝活動，越南會安及順化古鎮更有月圓時放水燈的習俗，施放水燈祈求平安健康。

十三行博物館表示，台灣是多元族群融合的社會，1990年以來有大量的外籍移工、移民來台定居，生活與文化漸漸交流融合。

中秋連假9月22日至24日期間，十三行舉辦一系列限定活動，民眾可使用當季八里在地文旦柚，透過畫筆及雕刻，製作專屬文物柚子燈，還有越南水燈DIY體驗，歡迎民眾於活動期間拿著水燈在十三行陽光廣場景觀池施放，體驗不同的異國中秋味。

「越來越美好－越南文化特展」即日起至2019年1月13日於十三行博物館2樓長廊展出，從越南的文化背景、交通工具、傳統服飾、藝術表現及飲食習慣等面向，展示越南豐富文化，更多活動資訊可至十三行官網查詢。

(中國時報)

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