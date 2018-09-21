王麗萍提告 蘇治芬：祝福她

2018年09月21日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長參選人王麗萍20日在虎尾厝沙龍成立競選總部，隨後針對立委蘇治芬在臉書指她是雲林張派掌門人張榮味家族選舉側翼，前往雲林地檢署控鈴控告蘇意圖使她不當選，成為縣內首樁選舉官司。蘇強調，若王覺得委屈，那就好好選吧！她會寄予祝福。

王麗萍以獨立書店虎尾厝沙龍為競選總部，謝絕花圈、花籃、不插旗也無大型看板，呼應她的競選主軸「雲林做自己」。

王麗萍指出，虎尾厝是她實踐日常政治的公民沙龍，是全台網路票選第一名的獨立書店，比起任何虛矯、包裝的競選總部高尚，她要打一場站在土地、民主與人權的精神上，實踐「雲林做自己」的高尚選戰。

她話鋒一轉表示，蘇治芬在臉書公開指她是張榮味家族的選舉側翼，已涉及《選罷法》意圖使人不當選。

王麗萍說明，今年雲林縣長3位主要參選人中，就參與政治資歷與在地經驗而論，她遠勝於1992年才在基隆參與選舉，向來以台北政壇為發展重心的雲林縣長李進勇，遑論2004年因為張榮味家族政治才首次參政的立委張麗善，蘇治芬的側翼說，明顯昧於事實。

王麗萍隨後在10餘親友陪同下，前往雲林地檢署按鈴控告蘇治芬意圖使人不當選。

蘇治芬回應：「她不是要選縣長嗎？現在是怎麼樣？要把我當墊背還是踩我的肩？這年頭怎會有這種人、事、物？她知道什麼叫選舉側翼嗎？如果對她是委屈，那就好好選吧！說不定還會得到社會尊重，我也會祝福她」。

(中國時報)