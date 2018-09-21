吳銘賜愛心發放 遭檢舉喊卡

高市議員吳銘賜每年三節愛心物資發放不間斷，但今年中秋遭有心人士檢舉喊卡。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高市前鎮小港區議員吳銘賜照顧弱勢不遺餘力，每年3節發放愛心物資，但原訂22日發送中秋物資，卻遭人向檢調檢舉，必須喊卡，他感慨，被刻意操作抹黑與造謠，「雖憤慨但也必須替百姓著想」，選民聽聞則獻暖打氣。

53歲吳銘賜當選過3屆議員，上屆選舉更在該選區拿下第1高票，此次競爭者眾，他從民進黨初選中被踢出局，經審慎評估後，7月底宣告脫黨，接受台聯徵召參選到底，「沒選上，就退政壇」。

吳銘賜透露，每年3節愛心發放不曾間斷，今年中秋節將是第11次發放，但原訂9月22日舉辦中秋節發放物資活動，因「有心人」向檢調檢舉，已經鎖定此活動。

他說，為了不讓有心人士刻意操作抹黑與造謠，及為避免波及無辜基層老百姓，經深思熟慮，決定暫停發放一次，望基層弱勢能予以諒解，但「往後活動如期舉行一個也不會少」。

他強調，自己從政20年來，從擔任里長時期，就是與基層、弱勢站在一起，「我相信，人在做、天在看」，堅持做好事、做善事，為鄉親做有需要的事，相信民眾心中有公義，願意懷著這份信念走下去。

他在臉書公布104年起至107年以來，愛心尾牙、端午物資、中秋物資3節數據明細，包括發放米、沙拉油、肉粽、月餅、甜粿、辦桌等，而愛心便當從104年5月18日起，迄今39萬。

(中國時報)

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