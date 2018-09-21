張花冠斥里幹事不合情理

2018年09月21日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣議員黃嫈珺20日總質詢時，針對823水患家戶淹水高度認定標準提出質疑，並點名朴子市某里幹事量測標準有問題，導致淹水超過50公分家戶感受不到行政院加碼補助美意，縣長張花冠再三澄清里幹事作法不合情理，有違中央原意，令人遺憾，朴子市長王如經強調，針對里幹事行政作為有疏失，市府會自行處分。

雖行政院日前已公告823水患再加碼，淹水50公分以上災民由賑災基金會加發2萬元慰助金，等於淹50公分以上可領到4萬5000元，但黃嫈珺昨指區域認定無法落實，基層村里長有一套認定標準，災民對這筆補助「看得到吃不到」。

黃嫈珺形容災損認定雖標榜「從速、從寬、從簡」，其實是「從慢、從嚴、從複雜」，除要求副縣長吳芳銘親自跟鄉鎮公所村里長、里幹事溝通，也提供她個人陳情案件，直指因某里幹事，災民必須面對最嚴格的檢驗標準，張花冠也認為該里幹事太嚴格，用這種心態面對災民像在刁難，「我代表縣府向災民致歉」。

張花冠強調，她當初跟行政院長賴清德、蔡英文總統當面建議就是全區認定，否則將衍生跟88風災一樣的後續效應，尤其嘉縣又淹了100多個里，只是有了88風災災損補助認定造成6名里幹事被調查，1名里幹事為此上吊自殺的前車之鑑，里幹事或許沒辦法彈性，但對她來說，「不用跟災民太計較」。

張花冠甚至說，黃嫈珺的質疑應該是立委的權責，「可惜我不是立委」，建議她把資料交給她，她會親自拿給院長和總統，「但最好的辦法還是請立委出面」，並直接點名該里幹事不合格，會跟公所反映。

(中國時報)