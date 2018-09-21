賞鯨船擾生態 業者強調會自律

花蓮賞鯨業者強調，只要發現鯨豚出沒，船隻就會怠速，避免造成干擾。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

每年6至9月是抹香鯨悠游東海岸的季節，花蓮外海近來常有抹香鯨靠近賞鯨船朝遊客激射水花，引起民眾驚呼，但有生態旅行作家見狀質疑賞鯨船距離鯨豚過近，呼籲政府制定「賞鯨規範」，花蓮賞鯨業者強調，只要發現鯨豚出沒，船隻就會怠速，避免造成干擾。

有「潛水高手」封號的抹香鯨近來頻頻出現花蓮海域，鯨鯊、海豚也接連現蹤，有鯨豚主動浮在海面上與遊客及船隻近距離接觸，甚至主動磨蹭船隻，噴射水柱，模樣相當可愛，「鯨」喜不斷，讓遊客興奮不已。

不過有生態旅行作家在臉書分享抹香鯨影片，質疑「雖然抹香鯨實在美到爆炸，但賞鯨船是否離抹香鯨太近了呢？認為台灣賞鯨業發展至今已超過20年，但卻沒有看到官方制定相關法規規範，質疑台灣到底何時才會有「賞鯨規範」呢？

花蓮縣漁牧科長黃耀興表示，賞鯨業務由農委會漁業署負責，目前縣府沒有制定任何賞鯨規範，受限於無法源根據，縣府與花蓮3家賞鯨業者為讓賞鯨豚活動能永續發展，彼此之間都有規範「賞鯨事業注意事項」，但若是要訂定「自治條例」，仍有困難。

呂姓賞鯨業者表示，台灣賞鯨活動發展至今，確實沒有制定相關法規，但花蓮多家賞鯨業者彼此有默契，只要發現有鯨豚出沒，船隻在接近鯨豚300公尺即應減至無浪速度，隨後將船隻保持怠速狀態，並盡量避免包圍鯨豚，干擾到鯨豚活動。

(中國時報)

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