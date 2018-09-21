運動中心動土 五股人終於等到了

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市五股運動中心20日上午舉行開工動土典禮，市長朱立倫與議員蔡淑君、宋明宗、賴秋媚、陳明義等人共同舉金鏟破土，結合洲子洋公園溼地特性，以近1億9千萬元打造彈塗魚造型的大型運動中心，內設游泳池、Spa池、體適能中心及韻律教室，不少居民在臉書興奮直呼：「五股終於有自己的運動中心了！」

五股區人口約8萬5千多人，區內缺乏大型活動與運動場所，先前規畫的五股市民活動中心因工程延宕，原本今年6月即可完工，得再拖到年底才能建成，五股區民想運動得前往距離較遠的泰山十八甲重劃區新五泰國民運動中心，市府因此砸重金在原洲子洋公園腹地內，建置五股運動中心。

新北市府工務局表示，五股國民運動中心使用原洲子洋公園13.41%面積興建運動場館，外觀將設計成彈塗魚造型，凸顯現有公園濕地特性，藉以提升民眾對自然保育的重視，其中設計師特別將景觀窗設計成彈塗魚眼睛，讓民眾觀窗即可欣賞公園生態池與綠帶，讓民眾在運動休閒空檔，也能親近大自然。

市長朱立倫20日主持破土儀式時表示，五股運動中心是新北市動工的第16座運動中心，比起不少縣市只完成第1座，新北市的運動中心數目全國第一，市民的滿意度及使用率都很高，這是新北市府團隊努力的結果。

朱立倫也說，新北市重視長者，在目前高齡化社會，新北市府鼓勵長輩們在每天上午8時到10時、下午2時到4時的公益時段多使用運動中心，讓長輩們多多運動，愈活愈健康。

(中國時報)

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