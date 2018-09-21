張嘉巖手作燈籠 紅到阿拉伯

MIT燈籠揚名日本！青森縣平川市役所訂購310個台灣花布燈籠，將在當地秋祭活動亮相。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

MIT燈籠紅到國外！燈籠大師張嘉巖專精大型燈籠，曾成功挑戰6米高的水墨花燈，最近完成2米7的巨型燈籠，高掛在屏東縣政府，為明年台灣燈會宣傳；張嘉巖也接到中東、日本的訂單，2米高的仿淺草寺雷門燈籠，即將裝箱海運到阿拉伯，而310個花布福州燈也正在趕工中。

45歲張嘉巖是全台最年輕的燈籠師傅，他融合福州燈、泉州燈、鋼絲燈等技法，擅長製作大型燈籠，日前阿拉伯王子慕名訂製「吸頂燈籠」。張嘉巖透露，買家在利雅德開日本料理餐廳，透過台灣友人訂製「仿雷門燈籠」，吸頂營造穿透天花板的效果。

「仿雷門燈籠」為淺草寺燈籠的一半大小，高2米、直徑2米4，重45公斤，張嘉巖連月漏夜趕工，耗時2個月完成。他說，製作大型燈籠不但吃力，工序也很繁複，包括設計、手造鐵件、切削竹材、烤竹、竹編等，之後鋪布料、黏貼、乾燥，再鋪第2層，最後才是包裝保護。

張嘉巖名號響亮，台中市府也透過他進行「燈籠外交」。觀光旅遊局專委曹忠猷表示，日本青森縣平川市與台中市交流密切，今年中台灣燈會特別製作5米高的「扇型睡魔花燈」參展，為彰顯城市友誼，特別回贈2個120公分高燈籠，圖樣融入台中元素，預計11月至明年2月懸掛在平川車站裝飾祈福。

(中國時報)

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