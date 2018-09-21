兩韓和平現曙光 兩岸呢

2018年09月21日 04:10 中國時報 趙春山

今年4月以來，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩已接連舉行3次高峰會議。文在寅這次平壤之行，距離盧武鉉於2007年的訪問已隔11年。文在寅可說不虛此行，他和金正恩簽署了《平壤共同宣言》；南北韓國防部長也同時簽署了《關於落實板門店宣言中軍事領域共識的協議》。

從上述《宣言》和《協議》的內容看，金正恩承諾於年內訪問首爾、雙方同意共同申辦2032年奧運會、在互惠共榮基礎上加強經濟和文化交流，以及採取在邊境地區設立禁飛區、在軍事分界線附近和黃海設立緩衝區，並各自從非軍事區撤走11個邊防哨站等具體措施，來終止雙方的軍事敵對，以解除朝鮮半島的戰爭危機。涉及眾所關注的朝核問題，雙方也就半島無核化達成協議，並約定共建一個無核化家園。

更重要的是，北韓承諾在有條件下，關閉寧邊原子能研究中心；另在國際見證下，廢棄東倉里導彈引擎試驗場及火箭發射台。

南韓官方認為，上述協議實際上等於兩韓宣布終止戰爭狀態，也等於簽署「互不侵犯協議」；北韓官媒則強調文金三會已為統一的新時代開啟了重大的契機。

南北韓和解是雙方領導人啟動的，但達成的協議能否具體落實，還須看下列因素的發展。首先，兩韓互動是官方先行、民間殿後，故缺少堅實的社會基礎。外電報導，南韓民眾對於「文金會」的態度並不熱衷，對於金氏家族的疑慮仍未消除。國外觀察家即認為，金正恩若年內訪問首爾，可能會在南韓引發政治風暴，甚至激化南韓內部的政治對立。

其次，中美兩國的競合關係也會影響朝鮮半島的和平發展進程。有美國學者質疑，北韓的真正意圖是要離間美韓同盟，以及對南韓實施「分而征之」的戰略；中國大陸則希望透過南北韓和解，把一帶一路伸向朝鮮半島。除此之外，文金三會雖有擴大雙方文化和經濟交流的構想，但除非美國放棄北韓須先實施「完全、可驗證、且不可逆的無核化」的要求，否則聯合國安理會就沒有鬆綁對北韓經濟制裁的理由。

最後，在金正恩沒有獲得充份安全保障及獲取足夠經濟援助之前，不會放棄既有的核武裝備。金正恩開出的無核化條件，最終是以美國「相應措施」做為前提，故是否走向無核化，最後還是須由川金二人談判決定。

兩岸與兩韓的情況有異有同，相同的是，都受到國際權力政治的影響；不同的是，兩岸關係是「一國兩治」，是「分治」的狀況；而兩韓關係則是「國與國」的關係，是「分裂」的狀況。因此，兩韓的國際地位勢均力敵，兩岸則是「彼長我消」，台灣承受的國際壓力當然超過兩韓。另一方面，兩岸民間交流走在兩韓之前，不但產生了互利共贏的局面，也加深了兩岸人民的感情，最近台灣民調顯示，民眾對於大陸人民的好感，比例較過去增加了很多。

遺憾的是，兩岸官方關係目前卻出現了嚴重倒退的現象。對岸拒絕與民進黨政府來往，兩岸似乎處在一場「沒有硝煙的戰爭」狀態。兩韓關係已因文金三會出現了和平的曙光；在戰爭的陰霾下，兩岸何時有撥雲見日的一天？（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)